Der Unsichtbare und mehr: Sky zeigt aktuelle Kinofilme im Stream

Von Kinobesuchen müssen wir uns momentan verabschieden. Sky bringt dafür aktuelle Filme wie Der Unsichtbare, Emma und Trolls World Tour direkt ins Heimkino.

Aufgrund des Coronavirus werden momentan viele Film- und Serienproduktionen temporärer unterbrochen. Darüber hinaus schließen auch die Kinos ihre Tore, während Verleiher und Studios sämtliche Kinostarts verschieben. Doch was wird aus den neuen Filmen, die gerade erst im Kino angelaufen sind oder in kürze anlaufen sollten? Sky bringt eine Auswahl direkt ins Heimkino, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Sky zeigt Der Unsichtbare und weitere Kinofilme

Mit einer Streaming-Premiere von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben, Mulan und Black Widow sollten wir zwar nicht allzu bald rechnen. Dafür stellt Sky eine neue Kooperation vor, die es ermöglicht, aktuelle Kinofilme im Sky Store auszuleihen. Bereits ab dem 26. März 2020 wird der Horrorfilm Der Unsichtbare mit Elisabeth Moss zur Verfügung gestellt, genauso wie die Jane Austen-Verfilmung Emma mit Anya Taylor-Joy.

Darüber hinaus wird der Animationsfilm Trolls World Tour, der eigentlich am 23. April 2020 in die Kinos kommen soll, parallel bei Sky zu sehen sind. Der VoD-Anbieter verspricht in der Pressemitteilung weiterhin, das eigene Portfolio mit aktuellen Filmen und Serien zu erweitern. Außerdem sollen für alle Kunden die Pakete Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive der Sky Box Sets für einen Monat freigeschaltet werden.

© Universal Pictures Emma

Alle Kunden, die bereits das Sky Cinema- oder das Sky Entertainment-Paket gebucht haben, erhalten gratis zwei Filme aus dem Sky Store-Angebot. Wer eine Sky Q Box besitzt, darf sich ab sofort über den Zugang zu den wichtigsten Nachrichtensendern freuen. Auch den ausbleibenden Übertragungen von Sportevents wird entgegengewirkt, etwa mit dem neuen Format Dein Verein, diversen Best-of-Sendungen und Thementagen.

Nun dürfen wir gespannt sein, was mit den weiteren Kinofilmen passiert, deren Start kurzfristig abgesagt wurde bzw. die schon seit ein paar Wochen laufen. In den USA wurde etwa schon die VoD-Premiere von Vin Diesels Bloodshot angekündigt.

Aktuelle Kinofilme direkt als Stream - was sagt ihr dazu?