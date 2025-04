Anime-Zensur im TV: Diese Pokémon-Folgen wurden in Deutschland nie gezeigt

Pokémon ist nur eine harmlose Anime-Serie für Kinder? Weit gefehlt! Diese Folgen waren so krass, dass sie im deutschen TV nicht gezeigt werden durften.

Pokémon ist einfach legendär! Seit dem Start der Videospiele in den 90er-Jahren und dem Hype um die Sammelkarten ist das Franchise zu einem weltweiten Kultphänomen geworden. Auch die Anime-Serie, die 1999 in Deutschland startete, prägte eine ganze Generation. Obwohl sich der Anime an Kinder richtet, ist die Show nicht frei von Kontroversen: Einige Folgen waren sogar so skandalös, dass sie bei uns nie ausgestrahlt wurden.

Riesen-Oberweite, Waffengewalt und Epilepsie-Gefahr: Diese Pokémon-Episoden wurden nie in Deutschland gezeigt

Als Pokémon Ende der 90er bei RTLZWEI an den Start ging, war der Hype nicht mehr zu stoppen – plötzlich drehte sich auf dem Schulhof alles um Pikachu, Pokébälle und Co. Die Anime-Serie traf den Nerv der Zeit und ergänzte perfekt die extrem erfolgreiche Videospielreihe für den Gameboy. Wirklich jeder wollte mitfiebern, wenn Ash, Misty und Rocko spannende Abenteuer erleben. Doch einige Folgen blieben uns in Deutschland verwehrt.

Team Rocket schockiert mit nackten Tatsachen

Folge 18, die im Englischen "Beauty and the Beach" betitelt ist, wurde in Deutschland nie ausgestrahlt. Der Grund ist ziemlich kurios: In der Episode nimmt das Bösewicht-Duo Team-Rocket an einem Bikini-Wettbewerb teil. James wählt dafür ein ziemlich gewagtes Outfit: Er zeigt sich mit riesigen, aufblasbaren Brüsten, die nur von einem winzigen Bikini-Oberteil im Zaum gehalten werden. Die Darstellung galt damals als extrem kontrovers und wurde deshalb nie im deutschen TV gezeigt. In den USA durfte die Folge gezeigt werden, allerdings wurde die skandalöse Szene herausgeschnitten.

Diese Episode ist zu brutal fürs deutsche Fernsehen

Auch Folge 35 (Englisch: The Legend of Dratini) hat es nie bis nach Deutschland geschafft. Hierfür gibt es gleich mehrere Gründe. In der Folge sind zahlreiche Schusswaffen zu sehen, mit denen Ash und seine Freunde von den zwielichtigen Bösewichten bedroht werden. Aber es kommt sogar noch schlimmer: Mauzi, das freche Pokémon von Team Rocket, trägt in einer Verhörszene einen fragwürdigen Bart, der das deutsche Publikum stark an die Gesichtsbehaarung von Adolf Hitler erinnert. Ein absolutes No-Go.

Diese Pokémon-Folge war gesundheitsgefährdend

Episode 38 (Im Englischen: Electric Soldier Porygon) hat unter Fans den Status als wohl skandalöseste Pokémon-Episode überhaupt. In der Folge wurden bei einem Kampf grelle Lichtblitze gezeigt, die zu epileptischen Anfällen oder anderen gesundheitlichen Problemen führen konnten. Laut verschiedener Quellen erlitten hunderte japanische Kinder wegen dieser Folge Anfälle, was natürlich für einen Riesen-Skandal sorgte und den Fortbestand der Serie ernsthaft in Gefahr brachte. Sie musste sogar für einige Monate pausieren, und das betroffene Pokémon kam daraufhin kaum mehr vor. Verständlicherweise wurde die Folge nie wieder gezeigt oder für die Veröffentlichung freigegeben.

So kannst du Pokémon streamen

Wer selbst nochmal in Pokémon-Nostalgie schwelgen will, kann bei Prime Video vorbeischauen. Dort sind alle Staffeln der Original-Serie im Standard-Abo gratis abrufbar.