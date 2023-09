Anschauen auf eigene Gefahr: Extrem harte Superhelden-Serie startet noch dieses Jahr bei Amazon Prime und der Trailer sieht richtig gut aus

Auf The Boys Staffel 3 wartet ihr dieses Jahr vergeblich. Dafür kommt das Spin-off Generation V. Der neue Trailer zeigt den nächsten blutigen Ant-Man-Witz und weckt große Erwartungen.

Marvel veröffentlicht dieses Jahr "nur" zwei Serien auf Disney: Secret Invasion und Loki Staffel 2. Von DC kam 2023 ebenfalls wenig und selbst The Boys macht dieses Jahr Pause bei Amazon Prime. Die Rettung: Das erste The Boys-Spin-off Generation V.

Die wohl brutalste Superhelden-Serie der Gegenwart kriegt Nachwuchs – und das meinen wir durchaus wörtlich. Im Original geht es um die moralisch verkommenen Versionen von Thor, Superman und Captain America. Das Spin-off beleuchtet eine junge Generation der dreckigen Avengers. Der neue Trailer verspricht viel und zeigt, dass das Spin-off sich vor seinem Vorbild in Sachen Gore nicht verstecken muss:

Der lange und extrem blutige Trailer zu Generation V

Generation V - Trailer 1 (English) HD

Der knapp zwei Minuten lange Clip widmet unter anderem einer The Boys-Karikatur von Ant-Man viel Aufmerksamkeit. Mit Paul Rudds familienfreundlichen Schrumpfabenteuern hat das, was der Trailer zeigt, allerdings gar nichts zu tun. Erinnerungen an eine traumatisierende Szene aus The Boys Staffel 3 werden wach.

Worum geht es in Generation V?

Generation V dreht sich um junge Superheld:innen am College, die lernen müssen, mit ihren Kräften umzugehen. Dabei werden sie auch in Wettbewerben gegeneinander antreten, während ihr Hormonhaushalt verrückt spielt.

Wann erscheint Generation V?

Generation V wird am 29. September 2023 bei Amazon Prime starten. Das Spin-off überbrückt die Wartezeit auf The Boys Staffel 4. Die ist zwar bereits abgedreht, allerdings werden bei der Amazon-Serie viele Dialoge erst in der Post-Produktion geschrieben und von den Stars nachträglich eingesprochen.

Da die Drehbuch-Schreibenden ihre Arbeit zurzeit aufgrund des Hollywood-Streiks niederlegen, ist nicht bekannt, wann The Boys Staffel 4 endgültig fertiggestellt und veröffentlicht werden kann.

