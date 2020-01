Zukunft von Riverdale gesichert: Aber in Staffel 5 wird alles anders

Riverdale, das in Deutschland bei Netflix läuft, wird fortgesetzt. Aber die Verlängerung der Serie um eine 5. Staffel bringt auch einige (große) Fragen mit sich.

Seit jetzt ziemlich genau 3 Jahren läuft die Mystery-Soap Riverdale, die dich über ihre bisher 4 Staffeln stets neu erfand. Die Riverdale-Geschichte weist tiefe Dellen auf, aber echte Fans standen auch die düsteren Gargoyle-Zeiten mit Archie, Vroni, Juggy und Betty durch. Der US-Sender The CW, der die Serie produziert, hat nun die Verlängerung von Riverdale um die 5. Staffel bekanntgegeben, erfuhr der Hollywood Reporter.

Riverdale steht in der 5. Staffel vor dem Scheideweg

Auch in der 5. Staffel ist von den Autoren Erfindungsreichtum gefragt. Die vier von K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes und Cole Sprouse gespielten Hauptcharaktere arbeiten gerade an ihrem Highschool-Abschluss. Viele Jugendlich verlassen ihre Heimatstadt anschließend, um an entfernten Universitäten zu studieren oder zu reisen. Riverdale wird Wege finden müssen, die vier Freunde in der Kleinstadt zu halten.

Die Verlängerung um die 5. Staffel zeigt nun die Bereitschaft, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Sicher ist aber: Riverdales Zukunft liegt nicht an der Highschool.

Wann startet die 5. Staffel Riverdale?

Die neuen Riverdale-Runden beginnen in der Regel im Oktober mit dem Startschuss zur TV-Saison in den USA. Daran wird sich auch bei der 5. Staffel nichts ändern. Zumal mit dem Start des Spin-offs Katy Keene eine verlässliche Ausstrahlung notwendig ist. Die Riverdale-Produzenten planen hier Crossover-Folgen, die erste kommt schon im Februar. Ob Katy Keene allerdings, wie Riverdale, in Deutschland zeitgleich zur US-Ausstrahlung bei Netflix gezeigt wird, ist fraglich. Was uns zum nächsten Punkt bringt.

Läuft Riverdale auch in der 5. Staffel bei Netflix Deutschland?

Tatsächlich gab es vor der laufenden 4. Staffel im letzten Jahr den ersten Moment der Unsicherheit. Der Sender The CW und Riverdale gehören Warner Bros., das seinen eigenen Streaming-Dienst aufbaut. In den USA wird der Streaming-Dienst HBO Max entsprechend die Episoden der CW-Serien (darunter etwa auch The Flash und Supergirl) einziehen.

Riverdale bei Netflix: Die neuen Stars aus Staffel 4 sind keine Unbekannten

Welche Auswirkungen das für den deutschen Markt hat, ist noch unklar. Warner hat vor wenigen Monaten seinen Vertrag mit Sky verlängert, der bisher aber nicht Riverdale, sondern eher HBO-Serien wie Game of Thrones betraf. Das könnte sich ändern. Warum sollte Warner seine Konkurrenz mit Episoden füttern?

Womöglich betrachtet Warner aber auch die Netflix-Präsenzen in Europa (noch) nicht als Konkurrenz, sondern als willkommene Ergänzung. Der Streaming-Dienst wird hier auf lange Sicht nicht verfügbar sein.

Freut ihr auch über die Verlängerung von Riverdale?