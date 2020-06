Armer Robert Pattinson: Christopher Nolans bizarres Dreh-Verbot enthüllt

Ex-Catwoman Anne Hathaway hat eine drakonische Regel von Christopher Nolan enthüllt: An den Sets des Regisseurs von Tenet mit Robert Pattinson sind Stühle verboten.

An den Sets von Tenet-Regisseur Christopher Nolan herrscht nicht nur Geheimniskrämerei, sondern womöglich auch Rückenschmerzen und Verspannungen. Denn laut Anne Hathaway verbietet der Regisseur von Interstellar und Tenet an seinen Film-Sets strikt Stühle.

In einem Gespräch mit Hugh Jackman packte die Nolan-erprobte Catwoman-Darstellerin aus und erklärte die Gründe für diese Regel.

Steh-Verbot für Robert Pattinson und Co.: Alles für die Arbeitsmoral

Den Rahmen für das Gespräch zwischen Hathaway und Jackman bildete die Videoreihe "Actors on Actors" von Variety , in der sich zwei Schauspieler (für gewöhnlich sitzend) gegenseitig interviewen.

Dabei kamen die beiden Kollegen aus Les Misérables darauf zu sprechen, dass Regisseure wie Darren Aronofsky oder Denis Villeneuve Intimität beim Dreh bewahren, in dem sie Handys am Set verbieten. Christopher Nolan wurde in diesem Zusammenhang auch genannt, nur geht der Regie-Visionär, der Wörter gern vorwärts und rückwärts buchstabiert, noch weiter.

Im Interview platzte es nämlich heraus aus Anne Hathaway, das wahre Geheimnis der Nolan'schen Regiekunst:

Chris [Nolan] erlaubt auch keine Stühle. Ich habe zweimal mit ihm gearbeitet. Er erlaubt keine Stühle und sein Beweggrund ist, dass, wenn du Stühle hast, sich die Leute hinsetzen und wenn sie sitzen, arbeiten sie nicht.

Hathaway ließ es nicht dabei bewenden, sondern deutete zudem an, dass Nolans Umgang mit Budgets für seine drakonischen Methoden spreche:

Ich meine, er hat diese unglaublichen Filme in Sachen Größe und Ambition und technischem Anspruch und Emotion. Sie werden immer früher als geplant und unter dem geplanten Budget fertiggestellt. Ich glaube, er liegt mit der Stuhl-Sache gar nicht so falsch.

© Warner Bros. Wie viele Stühle entdeckt ihr auf diesem Bild?

Leider ging Hugh Jackman nachfolgend nicht näher auf die Statements von Anne Hathaway ein, um sie zu bestätigen. Ob in dem Darsteller aus Prestige - Die Meister der Magie dunkle Erinnerungen wach wurden?

Tenet ist ein Palindrom, Stuhl hingegen nicht

Was sagen die diversen Berufsverbände der Filmindustrie zu Nolans Regel? Gilt sie auch für Schauspieler, die oft stundenlang auf den Umbau von Kameras, Beleuchtung und Kulissen warten müssen? Oder verschwinden die sofort in ihren Wohnwagen? Wurden die Mitarbeiter von Nolan in die Geheimnisse des optimalen Körperschwerpunkts und des Beckenkippens eingeweiht?

Musste Michael Caine am Set von Interstellar etwa stundenlang stehend darauf warten, bis er endlich seine expositorischen Monologe rezitieren konnte?

© Warner Bros. Bane weiß, wie wichtig Stühle sind

Für Tenet hat Robert Pattinson seine Grenzen überwunden - meinte er in Wirklichkeit nicht die Actionszenen, sondern die Stuhl-lose Existenz? Fragen über Fragen türmen sich auf, wie sonst nur die kongenialen Twists in einem Nolan-Skript.



Tenet mit Robert Pattinson: Stühle gibt's nur vor der Kamera

Wie viele Stühle in Tenet vorkommen und wie verkrampft die Gesichtsausdrücke der Hauptdarsteller John David Washington und Robert Pattinson wirklich aussehen, erfahren wir frühestens ab dem 12. August 2020, dem aktuellen deutschen Starttermin des Science-Fiction-Thrillers.

