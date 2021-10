Army of Thieves ist der beste Matthias Schweighöfer-Film seit langem – macht aber 3 ärgerliche Fehler

Matthias Schweighöfers Netflix-Film Army of Thieves ist als Heist-Geschichte überraschend flott und unterhaltsam. 3 Kritikpunkte trüben den positiven Eindruck aber deutlich.

Wer hätte vorher gedacht, dass ausgerechnet Matthias Schweighöfer der größte Fan-Liebling aus Zack Snyders Zombie-Actionfilm Army of the Dead werden würde? Nach dem Netflix-Start des Blockbusters wurde der schräge Safeknacker Ludwig Dieter vor allem von internationalen Fans gefeiert. Egal ob in Tweets, selbstgezeichneten Bildern oder Fanfictions.

Jetzt ist Schweighöfers schriller Charakter in einem eigenen Netflix-Film zurück, der die Vorgeschichte von Ludwig Dieter erzählt. Army of Thieves lässt Zombies fast komplett weg und stürzt sich lieber in eine flotte Heist-Geschichte. Dabei ist der Film mit Schweighöfer in der Hauptrolle und auf dem Regiestuhl überraschend gelungen, auch wenn er von einigen ausländischen Medien ziemlich auseinandergenommen wurde.

Ein paar Dinge gibt es allerdings, die sind wirklich so ärgerlich, dass sie sich nicht wegdiskutieren lassen.

1. Army of Thieves-Fehler: Matthias Schweighöfers Netflix-Blockbuster ist zu vorhersehbar und lahm für einen guten Heist-Film

Matthias Schweighöfer hat seinen Netflix-Blockbuster ähnlich stylish und flott wie seine Amazon-Serie You Are Wanted inszeniert. Im Gegensatz dazu nimmt sich das Ludwig Dieter-Prequel aber nicht so krampfhaft ernst und lockert die Heist-Geschichte immer wieder selbstironisch auf. Dazu kommt, dass Schweighöfer den Film nicht alleine tragen muss und ein cooles Team an die Seite bekommt, das mit unterschiedlichsten Charakteren für Abwechslung sorgt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Army of Thieves:

Army of Thieves - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wenn es aber dann zur Sache geht und die Truppe drei extrem gut gesicherte, in Europa verstreute Safes knacken will, macht Army of Thieves seinen ersten Fehler: Die Heist-Sequenzen sind nie wirklich spannend oder clever genug!

Der erste Raubzug kommt zwar noch als Meta-Kommentar daher, der die viel zu leichten Heist-Mechanismen aus Vorbildern wie die Ocean's-Reihe aufs Korn nimmt. Am Ende sind die groß geplanten Einbrüche in Army of Thieves aber auch nicht mehr als routiniert abgespulte Hochglanz-Manöver. Das immer gleich inszenierte Safeknacken von Schweighöfers Figur wirkt dabei genauso austauschbar wie die vorhersehbaren Wendungen (ein Safe wurde vorher schon vom getarnten Team ausgetauscht!) und lahme Verfolgungsjagden.

Da wir aus Army of the Dead außerdem schon wissen, was Ludwig Dieter für ein Meister-Safeknacker ist, haben die einzelnen Raubzüge kaum eine dramatische Fallhöhe. Da hilft es auch nicht, dass das interessante Team rund um Schweighöfers Protagonist viel zu früh auseinandergerissen und die charmante Gruppen-Dynamik aufgebrochen wird. Schade, da wurde viel Potenzial liegengelassen.

2. Army of Thieves-Fehler: Ludwig Dieter fängt ziemlich schnell an zu nerven

Die gute Nachricht zuerst: Geschmacklosen Klamauk à la Vaterfreuden, Hot Dog oder Schlussmacher braucht ihr von Army of Thieves nicht zu befürchten. Der Netflix-Film setzt zwar weiterhin auf die schrille Persönlichkeit von Ludwig Dieter aus Army of the Dead, doch der selbstironisch-überdrehte Ton ist hier passender.

Schaut hier noch unsere Video-Review zu Army of the Dead:

Zack Snyder's Army of the Dead ist eine Enttäuschung | Nach dem Snydercut geht's lahm weiter

Trotzdem wird der Humor in Army of Thieves leider immer wieder überstrapaziert. Gerade weil der Film im Vergleich zu Zack Snyders Army of the Dead das Genre so radikal wechselt, hätte die Heist-Geschichte das Potenzial gehabt, mehr Facetten von Schweighöfers Ludwig Dieter zu zeigen.

Das gelingt dem Film auch teilweise durch die Hintergrundgeschichte der Figur, doch zu oft fällt Army of Thieves auf Schweighöfers schrilles Gekreische und Rumgezappel zurück. Was im Zombie-Spektakel von Zack Snyder noch vergleichsweise wohldosiert eingesetzt wurde, schließlich war Ludwig Dieter nur eine Figur von vielen, wird im Prequel allerdings schnell zu viel.

Lest auch unser Interview: Nach Netflix, Zack Snyder und Army of The Dead ist es Matthias Schweighöfer egal, ob ihr seine Komödien hasst

Vermutlich wollen viele Ludwig Dieter-Fans genau das sehen. Spannender wäre es allerdings gewesen, eine tiefschürfendere Origin-Story des exzentrischen Meister-Safeknackers zu erzählen und dabei neue, überraschende Seiten des Fanlieblings zu zeigen.

3. Army of Thieves-Fehler: Matthias Schweighöfers Snyder-Projekt dauert einfach viel zu lange

Auch wenn ich Army of Thieves als flotte Unterhaltung gelobt habe, hat der Film das gleiche Problem wie viele andere Netflix-Produktionen: Er ist mit 130 Minuten einfach zu lang. Eine halbe Stunde weniger hätte den Blockbuster deutlich kurzweiliger gemacht, inhaltliche Schwächen schneller vergessen lassen und vor allem dabei geholfen, die nicht gerade spektakulären Heist-Sequenzen noch straffer zu gestalten.

© Netflix Army of Thieves

Ja, zwei Stunden scheinen insbesondere für bombastisch aufgezogene Actionfilme zum Standard zu werden. Im Kino beweist das gelungene Venom-Sequel aber derzeit, wie angenehm eine Laufzeit von gerade mal 97 Minuten sein kann. Auch Army of Thieves wäre so ein deutlich besserer Film geworden. Vielleicht nicht nur der beste Matthias Schweighöfer-Film seit Jahren, sondern der beste, den Deutschlands Antwort auf Gwendoline Christie je gemacht hat.

Mehr Film-Tipps im Podcast: Die 9 besten Horrorfilme, die ihr zu Halloween streamen könnt

Ihr seid pünktlich zu Halloween noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ganze Moviepilot-Redaktion hat passend zum Horror-Monat neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich zu Halloween und an verregneten Herbsttagen bei Netflix, Disney+, Sky und mehr besonders gut gruseln lässt.

Wie hat euch Army of Thieves gefallen?