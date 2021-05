Matthias Schweighöfer wird wegen Army of the Dead überall gefeiert - außer in einem Land

In Zack Snyders Army of the Dead lockert Matthias Schweighöfer die ernste Stimmung durch viel Witz und Sympathie auf. Die internationalen Reaktionen feiern ihn dafür - nur Deutschland bleibt verhalten.

Mit Army of the Dead hat Zack Snyder nach seiner vierstündigen Justice League-Version schon den nächsten Film veröffentlicht. Der brutale Zombie-Blockbuster schickt ein Team aus verschiedenen Söldner:innen für einen Casinoraub in ein postapokalyptisches Las Vegas voller Untoter.

Dabei gelingt es vor allem unserem deutschen Star Matthias Schweighöfer, als Safeknacker Ludwig Dieter für die witzigsten Momente des Netflix-Films zu sorgen. International wird er dafür gefeiert - aus Deutschland sind die Reaktionen aber negativer.

Matthias Schweighöfer lockert die Härte von Army of the Dead charmant auf

Die Stimmung in Zack Snyders neuem Blockbuster ist ganz schön bedrückend und trist. Durch die sehr explizite Gewaltdarstellung ist das Zombie-Szenario in Verbindung mit den zerbrochenen Beziehungen unter den Charakteren eher finster als unterhaltsam.

Zack Snyder's Army of the Dead ist eine Enttäuschung | Nach dem Snydercut geht's lahm weiter

Für heitere Szenen sorgt dafür Matthias Schweighöfers Ludwig Dieter, der mit seiner kauzigen Art und der schrillen Schreistimme viel Spaß bereitet. Hinzu kommt die Dynamik zwischen ihm und dem von Omari Hardwick gespielten Vanderohe.

Das angespannte Verhältnis der beiden löst sich zunehmend und zwischen Ludwig und Vanderohe entwickelt sich eine sympathische Buddy-Dynamik und Bromance, die an Klassiker wie Lethal Weapon erinnern soll.

Internationale Reaktionen feiern Matthias Schweighöfer in Army of the Dead

Auf Twitter wird Schweighöfers Ludwig Dieter in internationalen Reaktionen mit viel Liebe überhäuft und in romantischen Gedankenspielen bedacht:

Dieter in Army of the Dead <3 So ein Nischentweet, aber jeder, der den Film gesehen hat, wird meine Verehrung für diesen Mann verstehen

Zack Snyders Army of the Dead ist in meinen Top 5 Lieblings-Zombie-Filmen. Ich sag's nur. Wahrscheinlich nur wegen Dieter.

Zurzeit gibt es vier Army of the Dead-Fan-Fictions und drei sind Dieter/Van und einer ist Zeus/Alpha Queen. Ich LIEBE die Schwerpunkte dieses Fandoms jetzt schon

Was mich vor allem dazu brachte, an Army of the Dead dranzubleiben. Sein Charakter, Dieter, war perfekt.

Ich habe mich in Dieter verliebt, Matthias Schweighöfers Charakter in Army Of The Dead.

iPad Doodle von Dieter aus Army of the Dead von heute Morgen. (Ich habe auch vor, einen von Vanderohe zu machen, da ich diese beiden Zombie Bros genannt habe. Freut euch schon mal drauf!)

Gerade fertig mit Army of the Dead, Vanderohe und Dieters Chemie ist einfach sooo erstaunlich. Kommt schon, gibt uns unsere Zombie-Apokalypse mit homosexueller Liebesgeschichte

Deutsche Reaktionen auf Matthias Schweighöfer in Army of the Dead sind negativer

Die deutschen Reaktionen fallen dagegen verhaltener aus. Viele sind anscheinend dauerhaft von Matthias Schweighöfer aus deutschen Komödien geprägt und äußern sich entsprechend genervt gegenüber seiner Rolle in Army of the Dead:

Falls es euch wie uns geht und ihr nicht genug von Matthias Schweighöfers Ludwig Dieter bekommen könnt, haben wir hier noch einfür euch:

Nach Army of the Dead wird es außerdem ein sicheres Wiedersehen mit Schweighöfers Charakter geben. Das Ludwig Dieter-Prequel Army of Thieves wird die Vorgeschichte des Safeknackers erzählen und noch 2021 bei Netflix erscheinen.

Podcast zu Army Of The Dead

In der aktuellen Folge des FILMSTARTS-Podcasts reden Sebastian, Christoph und Daniel über Zack Snyders lange geplantes Zombies-In-Vegas-Gemetzel Army Of The Dead:

Wie fandet ihr Matthias Schweighöfer in Army of the Dead?