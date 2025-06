Arnold Schwarzenegger hat gerade einen der größten Flops seiner Netflix-Karriere erlebt: So katastrophal war die Premiere der 2. Staffel FUBAR

Vor kurzem ist bei Netflix die 2. Staffel der Arnold Schwarzenegger-Serie FUBAR erschienen. Arnie-Fans scheinen die neuen Folgen aber deutlich weniger zu interessieren, wie die ersten Streams zeigen.

Als Filmschauspieler ist Arnold Schwarzenegger seit einigen Jahren nicht mehr aufgetreten. Seine nächste Rolle als Weihnachtsmann in einer Action-Komödie mit Reacher-Star Alan Ritchson steht aber schon fest. In der Zwischenzeit probiert sich Arnie anscheinend lieber als Seriendarsteller, wie in der aktuellen Netflix-Produktion FUBAR.

Gerade ist die 2. Staffel der Action-Comedy erschienen, die mit ihrer Story an James Camerons Schwarzenegger-Vehikel True Lies - Wahre Lügen aus den 90ern erinnert. Nach Staffel 1 der Netflix-Serie scheinen die neuen Folgen aber deutlich weniger Fans der Bodybuilding-Legende zu locken.

Die 2. Staffel FUBAR ist viel schlechter bei Netflix gestartet als die erste

Laut Collider konnte die neue FUBAR-Season nach dem Release am 12. Juni 2025 über das erste Startwochenende insgesamt 2,2 Millionen Streams verzeichnen. Da die 1. Staffel vor zwei Jahren in dieser Zeit 11 Millionen Streams generieren konnte, bedeutet das einen rapiden Rückgang von knapp 80 Prozent an anfänglicher Zuschauerschaft. Es ist also deutlich, dass das Interesse an FUBAR mit Arnie deutlich gesunken ist.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu FUBAR Staffel 2 schauen:

Fubar - S02 Trailer (Deutsch) HD

In den Serien-Charts des Streamers ist die Action-Produktion immerhin noch vertreten. In der deutschen Top-10 belegt FUBAR Staffel 2 gerade den dritten Platz. Fraglich ist trotzdem, ob die Serie bei dem deutlichen Abfall an Streams auch noch eine 3. Staffel erhält. Eine offizielle Entscheidung dazu wurde von Netflix bis jetzt noch nicht gefällt.

Podcast: Die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

In FUBAR spielt Schwarzenegger den, der langsam dem wohlverdienten Ruhestand entgegenblickt. Bei seiner letzten Mission findet er jedoch heraus, dass es sich bei der zu beschützenden Zielperson um seine Tochter Emma ( Monica Barbaro ) handelt, die ebenfalls Geheimagentin für die CIA ist. Widerwillig muss das Duo von nun an zusammenarbeiten.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.