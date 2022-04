Arnold Schwarzenegger mit drei Armen: Die 5 absurdesten Fehler in seinem bestem Actionfilm

Anfang der 90er drehte Arnold Schwarzenegger seinen besten Actionfilm. Dabei entstanden viele aberwitzige Fehler, die noch heute darin zu sehen sind.

Terminator 2 - Tag der Abrechnung gilt vielen Action-Fans als Arnold Schwarzeneggers bester Film, sogar noch vor dem Genre-Klassiker Terminator. Allen, die das Meisterwerk schon dutzende Male gesehen haben, fallen dabei viele abgefahrene Filmfehler auf. Arnie wächst ein dritter Arm, Crew-Mitglieder wandern durch Szenen und Nebendarsteller wechseln die Hautfarbe. Wir haben die fünf unterhaltsamsten Patzer des Films zusammengestellt.

Platz 5: Terminator 2-Action erschafft Löcher aus dem Nichts

Als Schwarzeneggers T-800 und sein T-1000-Widersacher (Robert Patrick) zum ersten Mal aufeinandertreffen, schmeißt ersterer seinen Gegner gegen diverse Wände. Aufmerksamen Beobachtern wird auffallen, dass eine Wand bereits ein Loch hat, noch bevor Patricks Terminator damit kollidiert.

© Studiocanal Loch ohne Grund: Ein Terminator 2-Filmfehler

Solche Fehler gibt es in Filmen zuhauf. Sie entstehen, weil der vorherige Take das Set bereits in Mitleidenschaft gezogen hat und für Reparaturen das Geld oder die Zeit fehlt. Gerade in spektakulären Action-Szenen fallen sie vielen Zuschauern nicht auf.

Platz 4: Der Fehler, der den Terminator 2-Macher 25 Jahre ärgerte

Nicht alle Fehler sind so banal. In der Verfolgungsjagd mit den beiden Killer-Robotern und John Connor (Edward Furlong) rauscht der Truck des T-1000 von einer Brücke in einen Kanal. Dabei verliert er die Frontfenster. Ein paar Momente später muss Patricks Figur sie allerdings erneut aus ihren Rahmen schlagen.

© Studiocanal Der Terminator 2-Truck verliert sein Fenster gleich doppelt

Dieser Fehler ärgerte Terminator 2-Regisseur James Cameron 25 Jahre lang, bis er ihn zur 4K-Veröffentlichung des Films schließlich digital ändern ließ (via JoBlo ). Seitdem bleibt das Fenster beim Truck-Sturz im Rahmen.

Platz 3: Arnold Schwarzeneggers wächst in Terminator 2 ein dritter Arm

Eine Dopplung gibt es auch im Finale in absurder Form. Der T-800 schlägt sich den Arm ab, um sich aus einer Presse zu befreien. Unter dem funkensprühenden Metallstumpf ist allerdings eindeutig ein Ärmel mit Schwarzeneggers echtem Arm zu sehen. Roboter aus der Zukunft sind eben immer für Überraschungen bereit.

© Studiocanal Roboter-Arm (rechts) und echter Arm (Mitte)

Platz 2: Arnold Schwarzeneggers Gegner wechselt in Action-Szene die Hautfarbe

Während die anderen Fehler in der Filmbranche sehr verbreitet sind, ist der nächste als einer der skurrilsten Fehler in Terminator 2 bekannt. Als Schwarzeneggers Figur Sarah Connor (Linda Hamilton) aus der Psychiatrie befreit, wirft er einen ihrer Pfleger gegen ein Fenster. Der scheint dabei spontan die Hautfarbe zu wechseln.

© Studiocanal Der Pfleger vor (links) und nach dem Wurf (rechts)

Die abrupte optische Veränderung gilt als einer der ikonischen Terminator 2-Fehler. Hintergrund war vermutlich, dass der Schauspieler des Pflegers nicht für den Stunt vorgesehen war und durch ein weißes Double ersetzt wurde. Warum man dafür keinen Stuntman mit derselben Hautfarbe nahm, ist eine Frage für die Nachwelt.

Platz 1: Terminator 2-Crewmitglied wandert durch Action-Szene

Von allen Filmfehlern sind Crewmitglieder im Hintergrund die lustigsten. Egal ob Game of Thrones oder eine Peinlichkeit aus The Mandalorian Staffel 2, Set-Spaziergänger sind immer für einen Lacher gut. So auch hier. Beim Cyberdyne-Einbruch wird der T-800 von der Polizei beschossen. Währenddessen wandert ein Mann im Hemd vor dem Fenster in die Szene.

© Studiocanal Vor dem Fenster: Ein T2-Crewmitglied schaut sich die Action-Szene an

Solche Fehler aufzuzeigen, ist keine Häme. Gerade sogenannte Anschluss-Fehler (wie etwa die Windschutzscheibe) kommen in jedem Film vor. Manche Entscheidungen haben in Terminator 2 allerdings zu besonders absurden Szenen geführt. Der grandiosen Qualität des Films tut das keinen Abbruch.

Terminator 2 könnt ihr bei Netflix streamen oder bei Amazon kaufen und leihen *

Welchen Terminator 2-Filmfehler habt ihr schon bemerkt?