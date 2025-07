Arnold Schwarzenegger wollte in einem legendären Sci-Fi-Kultfilm mitspielen – er durfte nicht, weil er im Kostüm wie ein Witzfigur aussah

Terminator-Star Arnold Schwarzenegger wollte in einem weiteren Sci-Fi-Kult der 80er die Hauptrolle übernehmen. Aber das Kostüm sah an ihm völlig bizarr aus und so wurde nichts daraus.

Selbst der Terminator hat seine Grenzen. Das zeigte sich zumindest für Arnold Schwarzeneggers Ambitionen in den 80er Jahren. Im Sci-Fi-Kult RoboCop von 1987 wollte er nämlich unbedingt die Hauptrolle des Maschinenkriegers in Uniform übernehmen. Eigentlich ein perfekter Auftritt für den Star des ersten Terminator-Films. Nur leider scheiterte er bereits am Kostüm.

Sci-Fi-Kostüm verwandelte Arnold Schwarzenegger in ein bulliges Werbe-Maskottchen

Wie die dritte Staffel der Doku-Serie Filme - Das waren unsere Kinojahre in Folge 4 auf Netflix enthüllt, interessierte sich Schwarzenegger sehr für die RoboCop-Rolle und traf sich mehrmals mit Studio-Chef Mike Medavoy zu Verhandlungen. Als Designer Rob Bottin allerdings das Roboter-Kostüm an den Körper des Action-Stars anpassen sollte, kam es laut Produzent Paul M. Sammon zu Problemen.

Schaut euch hier den Trailer zu RoboCop an:

RoboCop - Trailer (Deutsch)

Der Entwurf habe viel zu "übertrieben" ausgesehen und Schwarzenegger wirken lassen wie "das Michelin-Männchen". Die Macher des Films kamen zu der Überzeugung, dass sie einen zierlicheren Hauptdarsteller für die Rolle brauchten.

Arnold Schwarzeneggers Traum vom RoboCop-Einsatz war damit geplatzt. Stattdessen übernahm Peter Weller (Dexter) die Rolle des Polizisten aus Stahl und begeisterte Zuschauer:innen auf Anhieb. Schwarzenegger wird die verpasste Gelegenheit schnell vergessen haben: Sein Cyborg-Auftritt in Terminator 2 - Tag der Abrechnung brachte ihm immerhin einen der größten Erfolge seiner Karriere ein.

Über 30 Jahre später scheint Schwarzenegger auch die Terminator-Rolle an den Nagel gehängt zu haben. Zuletzt war er etwa in der Netflix-Action FUBAR zu sehen und stand als Weihnachtsmann für das Komödien-Spektakel The Man with the Bag vor der Kamera.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.