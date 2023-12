Heute läuft einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten im TV: Bruce Willis und (!) Arnold Schwarzenegger lehnten ihn ab

Einen der besten Anti-Kriegsfilme könnt ihr euch heute im TV ansehen. Vielleicht mit anderen Augen: Ursprünglich sollten Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis mitspielen.

Die besten Kriegsfilme sind die, die den Krieg in all seiner Grausamkeit zeigen. Dazu zählt auch Full Metal Jacket von Stanley Kubrick, der heute im TV kommt. Der Anti-Kriegsfilm geht sogar noch weiter und führt auch die Gräuel der Armee-Ausbildung vor Augen. Beinahe wären Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis mit von der Partie gewesen.

Heute im TV: Darum geht's im Anti-Kriegsfilm Full Metal Jacket

Stanley Kubricks Full Metal Jacket teilt sich in zwei große Parts auf. Im ersten erleben wir eine Truppe junger Männer in der Ausbildung bei den US-Marines. Noch lange vor ihrem Einsatz im Kriegsgebiet werden sie bereits gebrochen: Vor allem der brutale Drill ihres mobbenden Ausbilders Sergeant Hartman (R. Lee Ermey) hinterlässt schwerwiegende Schäden, schweißt aber auch zusammen.

Im zweiten Teil des Dramas erleben diejenigen, die noch übrig sind, den Krieg in Vietnam hautnah. Aber auch hier gibt es außer Tod und Trauma kaum etwas zu gewinnen. Einige Protagonisten wie der junge Private Joker (Matthew Modine) treffen sich teilweise wieder, bekommen es mit einer jungen Scharfschützin zu tun und kämpfen ums nackte Überleben. Meist ohne Erfolg.

Warner Bros. Schauspieler R. Lee Ermey war vor seinem Full Metal Jacket-Durchbruch wirklich beim Militär.

Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger waren für Full Metal Jacket angedacht

Klingt komisch, ist aber so: Beinahe hätten wir in Full Metal Jacket wohl Arnold Schwarzenegger zu Gesicht bekommen. Gegenüber dem Magazin Empire hat der Schauspieler erklärt, Regisseur Stanley Kubrick habe ihn für die Rolle des Animal Mother vorgesehen. Der wurde letzten Endes dann aber von Adam Baldwin gespielt, weil Arnie mit den Dreharbeiten zu Predator und Das Phantom-Kommando beschäftigt war.

Auch Bruce Willis soll für eine Rolle in Full Metal Jacket angefragt worden sein. Der Stirb Langsam-Schauspieler hatte aber ebenfalls keine Zeit, weil er mit Moonlighting zu tun hatte. Das wurde jedenfalls in einem Playboy-Interview so von Bruce Willis zu Protokoll gegeben.

Auch Anthony Michael Hall war wohl zwischenzeitlich für eine Rolle in Stanley Kubricks Anti-Kriegsdrama eingeplant. Aber auch daraus wurde nichts, worüber sich der Schauspieler wohl noch sehr lange danach geärgert hat. Immerhin ist Full Metal Jacket in die Geschichte eingegangen (via: IndieWire ).

TV oder Stream: Wann und wo läuft Full Metal Jacket?

Kabel Eins zeigt den Stanley Kubrik-Klassiker Full Metal Jacket heute am 13. Dezember 2023 um 22:55 Uhr bis 1:15 Uhr. Um 4:00 Uhr nachts folgt eine Wiederholung.

Ansonsten besteht aber auch die Möglichkeit, sich den Film online zu leihen oder zu kaufen: bei Google Play, Apple TV, Maxdome, Amazon und Magenta TV.

