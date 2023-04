Kommende Netflix-Action mit Chris Hemsworth dürfte alle seine MCU-Auftritte toppen

Marvel-Star Chris Hemsworth soll für Netflix' Tyler Rake 2 alles geben. Selbst seine MCU-Kämpfe sehen im Vergleich zu einer geplanten Action-Sequenz klein aus.

Chris Hemsworth kämpft für Netflix 14 Minuten am Stück

Chris Hemsworth ist für den Kampf geboren. Das stellte er zumindest in seiner langen MCU-Karriere als Marvels Thor häufiger unter Beweis.die offenbar für die Netflix-Action Tyler Rake: Extraction 2 gedreht wurde.

Wie Collider berichtet, soll es in Tyler Rake nämlich eine 14-minütige Action-Szene ohne Schnitte geben. Die Regisseure Joe und Anthony Russo haben deren Existenz laut Artikel bereits bestätigt. Was in der Szene genau passiert, verrieten sie allerdings nicht.

Es ist aber gut möglich, dass es sich um eine im ersten Trailer zur Netflix-Action geteilte Szene handelt. Dort gerät Rake (Hemsworth) in einen Gefängnisaufstand zwischen Wärter und Häftlinge, die er unter anderem mit einer brennenden Faust von sich fernhält. 14 Minuten Dauer-Action ohne Schnitte konnte selbst Thors größte Schlacht in Avengers 4: Endgame nicht bieten.

Wann kommt Tyler Rake 2 mit Chris Hemsworth zu Netflix?

Chris Hemsworth-Fans werden die Szene schon bald zu Gesicht bekommen. Immerhin soll Tyler Rake: Extraction 2 am 16. Mai 2023 bei Netflix erscheinen. Neben Hemsworth steht unter anderem Olga Kurylenko (James Bond 007 – Ein Quantum Trost) vor der Kamera.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

