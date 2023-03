Die Fischmensch-Piraten kommen: Netflix’ One Piece-Serie besetzt neuen Bösewicht

Netflix' One Piece-Serie startet schon dieses Jahr. Jetzt wurde bekannt, wer den Rochen-Fischmenschen Kuroobi in der Live-Action-Adaption verkörpern wird.

Der Anime One Piece sowie der gleichnamigen Manga von Eiichirō Oda werden dieses Jahr als Realfilm-Serie bei Netflix adaptiert. Viele Fans warten bereits gespannt darauf, wie ihre Lieblinge und die oft übredrehten Gestalten der Vorlage in Live-Action-Form aussehen werden. Jetzt wurde die Besetzung eines der zahlreichen Bösewichte in Netflix' One Piece bekannt: der Rochen-Fischmensch Kuroobi.

Bösewicht in Netflix' One Piece: Kuroobi ist ein gefürchteter Fischmenschen-Pirat

Die erste Staffel von Netflix' One Piece adaptiert die sogenannte East Blue-Saga, in der sich die ersten Strohut-Piraten rund um Monkey D. Ruffy versammeln und gleich mehrere fiese Piraten-Bösewichte bezwingen müssen. Neben Captain Morgan und dem Clown-Piraten Buggy zählen dazu auch die Fischmenschen der gefürchteten Arlong-Bande.

Nachdem bereits bekannt war, dass Anführer Arlong von McKinley Belcher III verkörpert wird, fand nun die Fanseite OP_Netflix_Fan heraus, welcher Darsteller die Rolle von Arlongs Kommandanten Kuroobi spielen wird: Jandre le Roux , der zuletzt in der Netflix-Serie Ludik mitspielte.

Die Hauptrollen in Netflix' One Piece-Serie übernehmen neben Iñaki Godoy (als Ruffy), Mackenyu (als Rorona Zoro), Emily Rudd (als Nami), Jacob Gibson (als Usopp) sowie Taz Skylar (als Sanji). Die Besetzung der Arlong-Bande wird vor allem für die Figur Nami spannend. Denn sie arbeitet zu Beginn der Serie für die Fischmenschen-Piraten.

Wann startet die Live-Action-Serie One Piece auf Netflix?

Ein konkretes Startdatum für One Piece ist aktuell noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte die aus acht Folgen bestehende erste Staffel am 31. August 2023 bei Netflix starten.

