Auf Amazon Prime gibt es jetzt einen der besten Psycho-Thriller der letzten Jahre

Heimlich, still und leise hat sich in den vergangenen Tagen ein Psycho-Thriller-Meisterwerk auf Amazon Prime geschlichen. Die Rede ist von Paul Verhoevens Elle mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle.

In Cannes sorgt Paul Verhoeven gerade mit seiner neusten Regiearbeit für Aufsehen: Der freizügige Nonnenfilm Benedetta feierte am Freitag seine Premiere und erntete die unterschiedlichsten Reaktionen. Von Verrissen bis Liebeserklärungen ist alles dabei. Es ist nicht das erste Mal, dass eines von Verhoevens Werken kontrovers aufgenommen wird.

Regelmäßig spalten die Filme des niederländischen Regisseurs das Publikum, angefangen von Starship Troopers über Basic Instinct bis hin zu Showgirls. Auf Amazon Prime könnt ihr aktuell Elle streamen, Verhoevens jüngster Film, der hierzulande in die Kinos kam. Genauso wie Benedetta feierte er in Cannes seine Premiere.

Drei Fakten zu Elle auf Amazon Prime

Elle basiert auf dem französischen Roman Oh... von Philippe Djian.

Der Film lässt sich am ehesten dem Psycho-Thriller zuordnen. Mitunter ist er aber auch unerwartet humorvoll inszeniert. Verhoeven provoziert hier bewusst.



Isabelle Huppert spielt die Hauptrolle. Auch Nicole Kidman, Charlize Theron, Julianne Moore, Sharon Stone, Marion Cotillard, Diane Lane, Carice van Houten und Jennifer Jason Leigh wurden für die Rolle in Betracht gezogen.

Elle hat es auf unsere Top 100 der besten Filme der letzten Dekade geschafft.

Elle auf Amazon Prime: Isabelle Huppert geht an ihre Grenzen

Elle erzählt von der unerschrockenen Geschäftsfrau Michèle (Isabelle Huppert). Sie führt ein erfolgreiches Videospielunternehmen an und hat sich in der Branche aufgrund ihrer Entschlossenheit einen Namen gemacht. Als Michèle eines Tages allein in ihrer Pariser Wohnung ist, wird sie von einem fremden Mann überfallen und vergewaltigt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Elle schauen:

Elle - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem sie den Schock überwunden hat, beschließt Michèle, nicht zur Polizei zu gehen. Stattdessen nimmt sie die Sache selbst in die Hand und begibt sich auf die Suche nach dem Täter. In der folgenden Geschichte geht es um Macht und Kontrolle und das Austesten von Grenzen. Verhoven folgt seiner Protagonistin auf Schritt und Tritt.

Elle sorgt für Grenzüberschreitungen auf Amazon Prime

Elle setzt auf eindringliche Szenen. Am provokantesten ist der Film, wenn er in seinen Grenzüberschreitungen etwas Sinnliches und Humorvolles findet. Nur wenigen Regisseur:innen gelingt ein solch gewagter Balanceakt. Verhoeven schreckt aber vor keiner seiner Ideen zurück, sondern zieht diese konsequent durch.

Podcast: Die bisher besten Serien 2021 bei Amazon und Co.

Dass Elle so gut funktioniert, ist jedoch nicht nur auf Verhoeven zurückzuführen, der seit jeher skandalträchtigen Themen mit klugen, reflektierten Filmen begegnet. Auch Isabelle Huppert trägt als Hauptdarstellerin entscheidend dazu bei, dass Elle über seine komplette Laufzeit von 130 Minuten funktioniert und nicht in sich zusammenbricht.

Zahlreiche Schauspielerinnen haben die Rolle abgelehnt. Huppert stürzt sich dafür umso unerschrockener in den unbequemen Psycho-Thriller. Es ist unmöglich, ihre Michèle zu durchschauen. Huppert feilt an einer vielschichtigen, komplexen Figur, die mit ihren Entscheidungen verblüfft und herausfordert. Elle ist sowohl in Verhoevens als auch in Hupperts Karriere ein beeindruckender Höhepunkt.

Wie hat euch Paul Verhoevens Elle mit Isabelle Huppert gefallen?