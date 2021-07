Nicht bei Netflix und Amazon: Eine der besten Serien der letzten Jahre kehrt endlich zurück

Eine der besten Serien der letzten Jahre läuft weder bei Netflix noch bei Amazon. Seit dem Ende von Game of Thrones war keine TV-Familie abgründiger als die Roys in Succession.

Eine der besten Serien der letzten Jahre ist weder bei Netflix noch bei Amazon gestartet. Mit Succession bewies Game of Thrones-Sender HBO vor drei Jahren, dass er auch abseits von Feuer und Drachen in der gegenwärtigen Serienlandschaft auftrumpfen kann. Mit einem ersten Trailer kündigt sich endlich der Start der 3. Staffel an.

Die ersten zwei Staffeln von Succession sind aktuell bei Sky Zu Sky Jetzt Abo sichern

Wie bei vielen anderen Film- und Serienproduktionen hat die Corona-Pandemie auch den Zeitplan von Succession durcheinandergebracht. Nach einer langen Pause kehrt die einflussreiche New Yorker Familie Roy rund um Oberhaupt Logan (Brian Cox) zurück und lässt uns teilhaben am fiesen Machtspiel hinter gläsernen Wänden.

Seit der 1. Staffel steht die Frage im Raum, wie lange Logan sein Medienimperium noch anführen kann. Seine Kinder haben das Erbe in ihren Köpfen schon unter sich aufgeteilt. Schlussendlich will sich der Patriarch aber nicht aus dem Geschäft zurückziehen. Seitdem erleben wir in Succession eine Intrige nach der anderen.

Succession: Erster Trailer zu Staffel 3 des Serien-Highlights

Der erste Trailer zur 3. Staffel von Succession sieht fantastisch aus und bringt uns auf den neusten Stand der Dinge. Zuletzt hat Kendall (Jeremy Strong) seinen Vater verraten und damit für einen der explosivsten Momente der gesamten Serie gesorgt. Nun stehen sich Vater und Sohn als Feinde gegenüber, ganz zu schweigen vom Rest der Familie.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Succession Staffel 3 anschauen:

Succession - S03 Teaser Trailer (English) HD

Der Trailer gibt ein eindeutiges Versprechen: Succession wird in den neuen Episoden noch um einiges dramatischer und nervenaufreibender werden. Egal wie viele Abgründe wir bereits im Kreis der Roys entdeckt haben, es gibt immer einen weiteren Abgrund, der noch tiefer in die verdorbenen Seelen des machthungrigen Familienclans führt.

Succession Staffel 3 lockt mit einem starken Cast-Upgrade

Die 3. Staffel von Succession schraubt nicht nur am Drama. Auch das Ensemble hat ein ordentliches Upgrade erhalten. Neben den bekannten Gesichtern der Serie gesellen sich fortan Oscarpreisträger Adrien Brody (Der Pianist, King Kong) und HBO-Stammgesicht Alexander Skarsgård (True Blood, Big Little Lies) in den beeindruckenden Cast.

Weitere Neuzugänge sind Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Hope Davis und Dasha Nekrasova. Der Trailer zur 3. Staffel legt seinen Fokus jedoch eindeutig auf die Mitglieder der Roy-Familie. Sie können es gar nicht erwarten, sich gegenseitig zu zerfleischen. Und dann spuckt Sarah Snook gehässig in ein Buch – Highlight des Trailers.

Hier könnt ihr euch das grandiose Intro zu Succession anschauen:

Succession - S01 Opening Credits (English) HD

Außerdem ist es ein Segen, endlich wieder Nicholas Britells sagenhafte Musik zu hören. In seinen Kompositionen ist jeder Dolchstoß zu spüren, den die Figuren heimlich planen, während sie sich misstrauische Blicke zu werfen. Succession kann gar nicht früh genug zurückkehren, damit wir erfahren, wer das Medienimperium der Roys übernimmt.

Ein konkretes Startdatum für die 3. Staffel von Succession gibt es noch nicht. Dafür wissen wir, dass die neuen Episoden im Herbst eintrudeln werden. In den USA läuft die Serie auf HBO und HBO Max. Hierzulande wird voraussichtlich wieder Sky die Ausstrahlung einen Tag nach der US-Premiere übernehmen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix und Co.

Nicht nur die Kinos warten im Juli mit einem starken Programm auf. Auch einige spannende Serienprojekte erwarten uns in den nächsten Wochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir 20 Serienstarts (und einen Film) für euch herausgesucht, die besonders empfehlenswert sind. Von Netflix und Netflix über Disney+ und Sky Ticket bis hin zur ZDF-Mediathek ist alles dabei.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die 3. Staffel von Succession?