"Auf Ameisengröße schrumpfen und explodieren": Marvel-Star knüpfte drastische Bedingung an seine Rückkehr und wurde enttäuscht

Marvel-Star Michael Douglas forderte schon vor Jahren den Tod seiner MCU-Figur. Er wollte auf eine besonders skurrile Art sterben. Doch das MCU ließ ihn nicht.

Marvel wollte Michael Douglas nicht töten: MCU-Star hatte bizarre Todesszene im Kopf

": Michael Douglas (The Game) hat einen Todeswunsch – für seine MCU-Figur. Auf X enthüllte er bereits 2023, dass er nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania nur ins Marvel Cinematic Universum zurückkehren werde,Wie sich jetzt herausstellt, hatte er dazu konkrete Vorstellungen, die die Produzenten offenbar schon einmal abgelehnt haben.

Wie Variety aus einem Gespräch berichtet, war der Tod seiner Figur Hank Pym bereits eine Bedingung für seine Rückkehr in Quantumania, doch Marvel legte offenbar ein Veto ein. Douglas' Charakter überlebte den Film. Vielleicht war den Produzenten seine Idee zu skurril. Der Schauspieler erklärt:

[Hanks Tod] war eigentlich meine Bedingung für die Rückkehr in [Quantumania]. Ich meinte: "Ich will einen ernsten [Tod], mit vielen Special Effects. Es muss einen fantastischen Weg geben, wie ich auf Ameisengröße schrumpfen und explodieren kann oder so. Aber das galt für den letzten Film. [Beim nächsten] werde ich wohl einfach nicht dabei sein.

Disney Michael Douglas als Hank Pym

Douglas mag auf manche Fans enttäuscht wirken, dass Marvel seinen Wunsch ganz offensichtlich abgelehnt hat. Ob er seine Meinung ändert, muss sich zeigen. Wann Hank Pym in den geplanten MCU-Filmen zurückkehren könnte, ist bisher noch nicht klar.

