Aus Captain Marvel gelöscht: Bild zeigt wahre Gestalt der Obersten Intelligenz

Der große Gegenspieler aus Captain Marvel, die Supreme Intelligence, bleibt im Film gesichtslos. Eine gelöschte Szene zeigt jetzt aber das wahre Aussehen des Kree-Anführers.

Gute Nachrichten für Fans von Carol Denvers: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Captain Marvel 2 mit Hauptdarstellerin Brie Larson offiziell in Entwicklung befindet. Teil 1 brachte im letzten Jahr erstmals den Krieg der Alien-Rassen Kree und Skrulls in das MCU.

Dabei werden die Kree von einer mysteriösen Supreme Intelligence, der Obersten Intelligenz regiert, welche keine feste Form hat und für jede Person anders aussieht. Wie Comicbook berichtet, ist nun auf Reddit ein Bild aus einer gelöschten Szene aufgetaucht. Diese zeigt die wahre Gestalt der Supreme Intelligence.

So sieht die Oberste Intelligenz in Captain Marvel aus

Dass der Anführer der Kree ein "wahres" Aussehen haben sollte, war bereits vorher bekannt. Dies verriet der Produktionsdesigner für Captain Marvel, Andy Nicholson. Die Entscheidung, die wahre Form nicht zu zeigen, fiel außerdem sehr spät.

Es war da. Wir entwickelten eine Linie an dem Platz mit dem großen Wasserbecken im Hintergrund des Raumes, und da sollte der große grüne Kopf schließlich herauskommen.

Wie die neue gelöschte Szene zeigt, war Nicholson mit seiner Aussage gar nicht mal so weit von der Wahrheit entfernt. Tatsächlich steht Captain Marvel vor einem großen grünen Kopf mit mehreren Augen, welcher mit vielen Schläuchen am Leben gehalten wird.

Letztendlich bekamen wir diese Form der Supreme Intelligence nicht in Captain Marvel zu sehen. Das macht Sinn, da der Bösewicht so eine mysteriöse Präsenz im Hintergrund blieb, zumal die Rolle letztendlich eher klein war. Vielleicht wird das alles in Phase 5 des MCU ergründet, wo Captain Marvel 2 erscheinen soll.

Hierbei wird allerdings der Zeitsprung interessant: Teil 2 soll nach Avengers 4: Endgame spielen. Was geschah also in der Zwischenzeit mit den Kree, die sich im Laufe von Captain Marvel als böse herausstellten?

Das werden wir frühestens 2022 erfahren, wenn Captain Marvel 2 erscheint.

Hätte die wahre Gestalt der Supreme Intelligence in Captain Marvel sein sollen?