Captain Marvel sollte in Avengers 2 auftreten und es gibt ein Bild von ihr

In Avengers: Age of Ultron war ein Auftritt von Captain Marvel geplant, der letztlich nicht zustande kam. Die Szene mit Captain Marvel und ohne Brie Larson existiert dennoch.

Dass Captain Marvel ursprünglich in Phase 2 des MCU auftreten sollte, ist schon länger bekannt. Regisseur Joss Whedon wollte Carol Danvers den Marvel-Fans in Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron vorstellen. Letztlich schaffte es die Szene nicht in den Film. Gedreht wurde sie trotzdem - mit einer vorläufigen Platzhalterin.

Die "erste Darstellerin" von Captain Marvel

Brie Larson spielt die Heldin seit einem Jahr und in mittlerweile 2 Filmen. Nun kam bei Reddit ein neues Bild der "ersten" Captain Marvel-Darstellerin ans Licht, schreibt Screen Rant. Das Bild stammt aus dem Bonus-Material der Infinity Saga-Box, die sämtliche MCU-Filme enthält.

Die Einführung von Captain Marvel ins MCU war seit 2014 sicher, als Marvel zusätzlich die Filme zu Infinity War und Black Panther ankündigte. Age of Ultron erschien ein wenige Monate später. Letztlich mussten Fans auf den ersehnten Auftritt noch 4 Jahre länger warten.

Die Szene, in der Carol Danvers hätte auftreten sollen, trägt sich nach dem Sieg der Avengers über Ultron zu. Die Ur-Helden sind verstreut und suchen Verstärkung. Vision, Falcon, War Machine und Scarlet Witch versammeln sich in einer Trainingssequenz, der ursprünglich auch Captain Marvel beiwohnen sollte. Der Name der Darstellerin ist nicht bekannt.

Hier die Szene aus der Ferne:

Warum trat Captin Marvel nicht in Age of Ultron auf?

Joss Whedon wollte angeblich so viele Helden wie möglich in seinem Film unterbringen, schreibt etwa Birth Movies Death. MCU-Boss Kevin Feige war dagegen. Eine wichtige Heldin wie Captain Marvel sollte eine bedeutsamere Einführung erhalten. Der Film war zudem ohnehin vollgestopft mit neuen Helden, etwa dem Zwillingspaar Quicksilver und Scarlet Witch.

Wann geht es weiter mit Captain Marvel?

Das Sequel ist fester Teil der Planungen von Marvel. Seit kurzem ist bekannt, dass die Drehbuchautorin Megan McDonnell, die auch an der kommenden Marvel-Serie WandaVision für Disney+ beteiligt ist, das Drehbuch zu der Captain Marvel-Fortsetzung schreibt. Momentan befindet sich McDonnell noch in den finalen Verhandlungen mit Marvel, um den Deal abzuschließen.

Zurzeit ist ein Kinostart von Captain Marvel 2 für das Jahr 2022 vorgesehen.



Hättet ihr Captain Marvel gerne früher im MCU gesehen?