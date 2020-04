Marvel Cinematic Universe - Alle Filme und Serien in Phase 5

Wie geht es in Zukunft mit dem Marvel Cinematic Universe weiter? Wir geben euch einen ersten Überblick über alle bisher angekündigten Projekte, die sehr wahrscheinlich Teil von Phase 5 sind.

Nach dem Ende der Infinity-Saga kündigte Marvel-Chef Kevin Feige auf der San Diego Comic-Con 2019 das eindrucksvolle Line-up von Phase 4 an. Wenngleich sich die Anzahl der Filme nicht mit vorherigen MCU-Phasen vergleichen lässt, sorgen die neuen Disney Plus-Serien für Aufmerksamkeit. Auch in Phase 5 dürfen wir davon ausgehen, dass Kino und Streaming sehr eng miteinander verbunden sein wird.

Nachfolgend haben wir euch alle MCU-Projekte aufgelistet, die sehr wahrscheinlich Teil von Phase 5 werden. Offiziell angekündigt ist diese zwar noch nicht. Dennoch kristallisieren sich nach und nach einige spannende Kandidaten heraus, die die zukünftigen MCU-Jahre gestalten werden. Die Liste wird natürlich regelmäßig mit den neusten Informationen aktualisiert.

Black Panther 2 schickt Chadwick Boseman zurück nach Wakanda

© Disney Black Panther

Nach dem phänomenalen Erfolg von Black Panther war es nur eine Frage der Zeit, bis die Fortsetzung offiziell angekündigt werden würde. Ins Line-up von Phase 4 hat es Chadwick Bosemans zweites Soloabenteuer zwar nicht geschafft. Dafür dürfen wir uns mit Black Panther 2 auf einen knalligen Startschuss von Phase 5 freuen - vorausgesetzt, es drängt sich nicht noch ein anderes MCU-Projekt dazwischen.

Ant-Man 3 bringt hoffentlich auch The Wasp wieder mit

© Disney Ant-Man

Bisher haben drei MCU-Helden ihre eigene Trilogie erhalten: Iron Man, Captain America und Thor. Letzterer hat es sogar mit Thor 4: Love and Thunder zur Tetralogie geschafft. In Phase 5 wird sich auch Ant-Man aka Scott Lang in diese Runde gesellen und zum dritten Mal in ein Leinwandabenteuer starten, das die Größenverhältnisse im MCU auf die Probe stellt.



Captain Marvel 2 - Brie Larson rettet erneut das Universum

© Disney Captain Marvel

Guardians of the Galaxy 3 - James Gunn vollendet seine Trilogie

© Disney Guardians of the Galaxy

Blade - Mahershala Ali übernimmt das Erbe von Wesley Snipes

© Disney Blade

Fantastic Four - Das MCU-Debüt der Fantastischen Vier naht

© 20th Century Fox Fantastic Four

Moon Knight bringt eine düstere Marvel-Geschichte ins MCU

© Disney+ Moon Knight

Ms. Marvel - Die erste muslimische Superheldin im MCU

© Disney+ Ms. Marvel

She-Hulk leistet Bruce Banner Gesellschaft im MCU

© Disney+ She-Hulk

Genauso wie Black Panther gehört Captain America zu den Solofilmen, die problemlos die Milliardenmarke am weltweiten Box Office passierten. Dass Brie Larsons Superheldin eine Fortsetzung spendiert bekommt, liegt folglich auf der Hand. Gespannt dürfen wir aber sein, wie diese in Phase 5 integriert wird, immerhin handelt es sich bei Carol Danvers um eine der mächtigsten MCU-Figuren.Nicht nur Ant-Man schafft es im Rahmen von Phase 5 zur Trilogie. Auch die Guardians of the Galaxy dürfen sich über eine weitere Verlängerung freuen. Diese kommt nun zwar mit einigen Jahren Verspätung in die Kinos, da James Gunn zwischendurch noch einen Suicide Squad-Film für Konkurrent DC umsetzen muss. Dennoch dürfte Guardians Vol. 3 zu den Highlights der kommenden MCU-Filme gehören.Als Kevin Feige das Line-up von Phase 4 ankündigte, hatte er für alle Fans auf der San Diego Comic-Con noch eine letzte große Überraschung parat: Oscar-Preisträger Mahershala Ali wird Vampirjäger Blade im MCU verkörpert. Völlig unklar ist bisher noch, in welcher Form das passieren wird. Wir können uns sowohl einen Kinofilm als auch eine Serie vorstellen.Nach der Übernahme von Fox durch Disney ist es möglich - und ja, früher oder später wird es auch passieren: Die Fantastic Four finden ihren Weg ins MCU. Möglicherweise spielt Ant-Man 3 dabei eine entscheidende Rolle. So wäre es nämlich möglich, dass die vierköpfige Heldengruppe schon seit einiger Zeit ganz unerkannt unter den Marvel-Helden weilt.Moon Knight ist eine der bisher interessantesten MCU-Serien, die für Disney+ entwickelt werden. Das liegt vor allem am düsteren Tonfall der Comicvorlage. So wird der Protagonist der Geschichte, Marc Spector, durch eine Begegnung mit dem Mondgott Khonshu zum Superhelden, als er auf der Schwelle zum Jenseits um sein Überleben kämpft. Fortan dient er als Überbringer von Khonshus Rache.Bereits vor vielen Jahren wurde der Name Ms. Marvel für das MCU rumort. Nun darf die erste muslimische Superheldenfigur in Form einer Disney+-Serie ihr Debüt hinlegen. Ms. Marvel trägt eigentlich den Namen Kamala Khan und hatte 2014 ihren ersten Comicauftritt. Die pakistanisch-amerikanische Teenagerin ist in der Nähe von New York aufgewachsen und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten wie Gestaltwandel.

Die Cousine von Bruce Banner erhält ihre eigene Disney+-Serie. Unter bürgerlichem Namen ist She-Hulk als Jennifer Walter bekannt. In den Comics tauchte die Figur erstmals in den 1980er Jahren an der Seite der Fantastic Four auf. Später entwickelten sich ihre Reihen Richtung Comedy und sprudelten geradezu vor Meta-Elementen über.

Auf welche MCU-Filme und -Serien freut ihr euch in Phase 5 am meisten?