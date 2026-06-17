Austin Powers-Fans feiern neues Dr. Evil-Video und freuen sich, denn Teil 4 soll jetzt doch noch kommen

Groovy Nachrichten für Austin Powers-Fans: Die James Bond-Parodie ist gerade mit einem neuen Dr. Evil-Werbespot zurückgekehrt und soll die Welt in einem 4. Film erneut retten.

Der letzte Austin Powers-Film mit Mike Myers in mannigfaltigen Mehrfachrollen erschien 2002 und machte die kultige Comedy-Trilogie komplett. Seitdem haben wir von der horny 007-Verballhornung Austin eher wenig mitbekommen, während der promovierte Superschurke Dr. Evil regelmäßig auf unseren Bildschirm zurückkehrt. Für eine Folge der Sketchsendung SNL zum Beispiel oder – wie jetzt wieder – in Werbespots.

Auf diese Weise ist das diabolische Genie erneut mit seiner Menagerie des Bösen zurück – aber auch zu Austin Powers selbst gibt es endlich Nachrichten.

Austin Powers 4 soll immer noch kommen, sagt Michael Myers

Seit über 20 Jahren munkelt man, ob es doch noch mit Austin Powers 4 weitergehen soll. Während der neue Werbespot mit Dr. Evil die Runde macht, bestätigte Myers laut Deadline sehr beiläufig und wortkarg in einem Interview, dass ein Legacy-Sequel über den englischen Klamauk-Spion durchaus in der Mache sei. Weitere Details gibt es aktuell nicht, aber eine wilde Idee bietet sich an.

Der Abstand zwischen jetzt und den 90ern ist genauso groß wie damals zwischen dem ersten Film und den 1960er Jahren, aus denen Austin in die damalige Gegenwart kam. Hat sich ein weiterer Agent einfrieren lassen vor 30 Jahren, um in der heutigen Zeit aufgetaut zu werden? Oder muss Austin per Zeitreisemobil zurück in die Dekade von Bill Clinton und Backstreet Boys reisen? Wir werden sehen.

In diesem Video bestätigt der Star Austin Powers 4:

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Austin Powers-Schurke Dr. Evil will euch (böse?) Mobilfunkverträge andrehen

Im besagten Werbevideo, das jüngst online gegangen ist, gibt es ein Wiedersehen mit Dr. Evil, der deutschen Frau Farbissina (Mindy Sterling), Schurkensohn Scott Evil (Seth Green) und seiner rechten Hand Nummer Zwei (Rob Lowe) im geheimen Hauptquartier, wo alle bereits die neuen Funkverträge haben, außer der böse Big Boss. Schabernack folgt:

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Die gleiche Charakterkonstellation war übrigens vor vier Jahren in einer Automobilwerbung zu sehen . Auch damals spielte Rob Lowe Nummer Zwei und löste damit seinen älteren Kollegen Robert Wagner ab, der die Rolle etablierte. Fans von Austin Powers wissen natürlich, was das bedeutet: Dieser Nummer Zwei wurde aus der Vergangenheit der 60er in die Gegenwart geholt, denn Lowe spielte bereits die jüngere Version des Charakters im zweiten Teil namens Spion in geheimer Missionarsstellung.

Die gleichen Fans fragen sich aber, wo Scott auf einmal seine Haare her hat, denn laut Teil drei namens Austin Powers in Goldständer war er zuletzt ebenfalls glatzköpfig geworden und war im Begriff, in die Fußstapfen seines geläuterten Vaters zu treten.

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Falls ihr Dr. Evil auch noch in einem Video sehen wollt, das nicht gleichzeitig versucht, euch etwas anzudrehen, empfehlen wir seinen Auftritt bei Jimmy Kimmel , als er sich als Mitglied der ersten Trump-Administration offenbarte.

Wo kann man die Austin Powers-Filme aktuell streamen?

Alle drei (bisherigen) Austin Powers-Filme könnt ihr derzeit ganz bequem an einem Ort finden. Sie liegen beim relativ neuen Streaming-Dienst HBO Max vor, der seit diesem Jahr auch in Deutschland abonnierbar ist. Groovy, Baby!