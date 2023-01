Avatar 2-Einnahmen: Der Sci-Fi-Hit schafft nach 3 Wochen das, wovon die Avengers nur träumen

Die Sci-Fi-Fortsetzung Avatar: The Way of Water ist offiziell der erfolgreichste Film, der 2022 in die deutschen Kinos kam. Noch beeindruckender ist aber eine andere Zahl.

Die ganze Filmwelt verfolgt gespannt die Einnahmen von Avatar: The Way of Water. Nicht zuletzt haben wir es mit der Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten zu tun. Das erste Avatar-Abenteuer hat insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen gespült. Kann die 13 Jahre später erschienene Fortsetzung mithalten?

Wenn wir uns die hiesigen Zahlen anschauen, befindet sich Avatar: The Way of Water auf einem guten Weg. 4,55 Millionen Menschen haben für den Film innerhalb der ersten 16 Tage ein Ticket gelöst. Das macht Avatar: The Way of Water zum meistgesehenen Kinofilm 2022 in Deutschland. Das Einspielergebnis: 64 Millionen Euro.

Avatar 2 triumphiert am dritten Wochenende, sowohl in Deutschland als auch den USA

Besonders spannend ist das dritte Wochenende. Hier konnte Avatar: The Way of Water 14,4 Millionen Euro einspielen, was zuvor noch kein Film geschafft hat. Ein dermaßen konstantes Interesse nach drei Wochen ist in der gegenwärtigen Blockbuster-Landschaft alles andere als selbstverständlich. Und das führt uns zu den US-Zahlen.

In den USA hat Avatar: The Way of Water ebenfalls ein herausragend drittes Wochenende hingelegt, gerade im Vergleich zum vorherigen Wochenende. Wo bei einem Blockbuster dieser Größenordnung in den meisten Fällen gravierende Einbrüche zu verzeichnen sind, konnte Avatar: The Way of Water das Einspiel der Vorwoche sogar steigern.

Zum Startwochenende spielte der Film 134 Millionen US-Dollar ein, am zweiten Wochenende waren es 63 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem sogenannten "Drop" von -52,8 Prozent. Mit diesem Knick sieht sich die Mehrheit aller Blockbuster konfrontiert. Ein Großteil des Geldes wird in den ersten Tagen eingespielt.

Avatar 2 hat Marvels Avengers-Filme an einem Box-Office-Punkt bereits abgehängt

Am dritten Wochenende konnte Avatar: The Way of Water jedoch knapp 67 Millionen US-Dollar erreichen, was zu einem Wachstum von 5,5 Prozent in den Einnahmen führt – eine absolut bemerkenswerte Zahl, von der die Avengers nur träumen können. Wie viele andere James Cameron-Filme beweist die Avatar-Fortsetzung einen langen Atem.

Disney Avatar: The Way of Water

Avengers: Endgame und Co. haben zwar in der gleichen Zeit mehr eingespielt, mussten aber mit jeder Woche stärkere Einbrüche in Kauf nehmen. Avatar: The Way of Water startete dagegen nicht mit Mega-Rekorden, hält sich dafür aber konstant im Kino, was eines der besten Signale für einen langfristigen Box-Office-Erfolg ist.

Erst letztes Jahr haben wir mit Top Gun: Maverick einen vergleichbaren Film erlebt, der über Wochen und Monate hinweg auf ein Einspielergebnis von fast 1,5 Millionen US-Dollar geklettert ist. Avatar: The Way of Water steht aktuell bei 1,4 Millionen US-Dollar (Platz 14 der erfolgreichsten Filme) und zeigt keine Ermüdungserscheinungen.

