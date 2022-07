Avatar 2-Schöpfer James Cameron nervt Fan-Kritik schon jetzt: "Haltet die verdammte Luft an!"

Immer mehr Fans beschweren sich über die steigende Laufzeit von Kino-Blockbustern. Avatar 2-Macher James Cameron will davon nichts hören.

Kino-Blockbuster werden gefühlt immer länger. Und der Unmut bei Fans und Kritik darüber immer häufiger. Viele beschwerten sich etwa über den knapp dreistündigen The Batman. James Cameron verurteilt solche Kommentare zu seinem kommenden Blockbuster Avatar 2: The Way of Water schon jetzt scharf. Ihm zufolge sind sie die reinste Heuchelei.

James Cameron warnt Fans, sich über Avatar 2-Laufzeit zu beschweren

Das zitiert Slashfilm aus der aktuellen Ausgabe des Empire Magazine . Cameron erklärt:

Ich will nicht, dass irgendwer wegen der Laufzeit herumheult, der gleichzeitig 8 Stunden TV bingen kann. Ich kann mir die Kritik vorstellen. "Der schmerzhafte lange 3-Stunden-Film"! Haltet die verdammte Luft an! Meine Kinder können 5 einstündige Folgen am Stück schauen.

In der Art spielt die Länge bei Streaming-Serien womöglich eine geringere Rolle für die Fans. Stranger Things Staffel 4 stellte einen Überlängen-Rekord auf, wurde aber dennoch zum großen Netflix-Hit. Natürlich kann man die Serie entgegen einem Kinofilm auch beliebig pausieren. Dazu kommentiert Cameron nur: "Es ist in Ordnung, [bei Avatar 2] aufzustehen und pinkeln zu gehen."

Wann kommt James Camerons Sci-Fi-Kracher Avatar 2 in die Kinos?

Wie lange Avatar 2 tatsächlich wird, ist noch nicht bekannt. Die Laufzeit wird in nächster Zeit bekannt gegeben werden. Denn der Kinostart des Sci-Fi-Blockbusters ist nicht mehr lange hin. Der Film startet am 14. Dezember 2022 im Kino.

