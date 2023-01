Avatar 2 schafft die nächste Hürde: Jetzt beginnt das Duell mit Spider-Man und den Avengers

Avatar: The Way of Water hat ein weiteres erfolgreiches Kinowochenende hinter sich und steht kurz davor, Spider-Man: No Way Home in den All-Time-Charts zu überholen.

Kurz vor dem Übergang in die fünfte Kinowoche passiert Avatar: The Way of Water die nächste Hürde. Weltweit hat der Mega-Blockbuster inzwischen über 1,9 Milliarden US-Dollar eingespielt. Jetzt beginnt eine extrem spannende Phase, in der James Camerons Fortsetzung gleich zwei Marvel-Filme schlagen kann.

Avatar 2 triumphiert weiterhin in den Kinocharts und fasst zwei Marvel-Blockbuster ins Visier

Ausgehend von den aktuellen Zahlen, wie sie bei Box Office Mojo festgehalten sind, dürfte der zweite Avatar-Film mit seinem Einspielergebnis in wenigen Tagen Spider-Man: No Way Home überholt. Danach geht es um die Frage, wie zügig der Film über die 2-Milliarden-Grenze kommt, wo der nächste Marvel-Film wartet: Avengers: Infinity War

Die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Hier könnt ihr den Trailer zu Avatar: The Way of Water schauen:

Avatar: The Way of Water legt bisher einen beeindruckenden und extrem stabilen Verlauf an den Kinokassen hin. Wo viele andere Blockbuster ein Gros ihrer Einnahmen am ersten Wochenende verzeichnen, beweist die Rückkehr nach Pandora einen langen Atem und wird uns dementsprechend noch einige Wochen in den Kinocharts begleiten.

Da die Konkurrenz überschaubar bleibt, sind für Avatar: The Way of Water nicht nur Platz 5 und 6 der All-Time-Charts machbar. Auch Star Wars: Das Erwachen der Macht kommt langsam, aber sicher in Reichweite. Danach wird es aber knifflig. Denn Titanic kehrt am 9. Februar 2023 selbst nochmal in die Kinos zurück.

Glaubt ihr, Avatar 2 kann Avengers 3 und Star Wars 7 überholen?