Avatar 2-Einnahmen: Sci-Fi-Fantasy schlägt den besten Actionfilm des letzten Jahres, doch die Rekordjagd geht noch weiter

Avatar: The Way of Water setzt seinen Siegeszug an den Kinokassen fort. In seiner vierten Woche überholt der Sci-Fi-Kracher Top Gun: Maverick und sichert sich einen Platz in der Top 10 der erfolgreichsten Filme.

Die Rückkehr nach Pandora dominiert weiterhin die Kinocharts. Nachdem Avatar: The Way of Water bereits in Deutschland zum erfolgreichsten Film 2022 arbeitet sich die Sci-Fi-Fortsetzung in der Liste der erfolgreichsten Filme beständig nach vorne. Nun hat er die 1,5-Milliarden-Marke passiert – ein wichtiges Etappenziel.

Konkret steht Avatar: The Way of Water bei 1,516,558,728 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Einspielergebnis übertrifft er nicht nur Top Gun: Maverick, der es letztes Jahr auf 1,488,732,821 Milliarden US-Dollar geschafft hat. Das zweite Avatar-Abenteuer ist ab jetzt ganz offiziell einer der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Box-Office-König: Avatar 2 ist James Camerons dritter Film in der Top 10 der erfolgreichsten Filme

Auch James Cameron darf sich über einen Rekord freuen: Er ist der einzige Regisseur, der drei Filme gedreht hat, die weltweit über 1,5 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt haben. Neben Avatar: The Way of Water gehören dazu Titanic und der erste Avatar. Die einzigen zwei Konkurrenten sind die Russo-Brüder, die mit ihren beiden Avengers-Filmen jeweils über 2 Milliarden US-Dollar kamen.

Die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Jetzt wird es spannend, wie weit Avatar: The Way of Water noch klettern kann. Box-Office-Ermüdungserscheinungen zeigt er bisher nicht. Im Gegenteil: In den USA konnte er sein Einspielergebnis am dritten Wochenende im Vergleich zur Vorwoche sogar steigern, was bei Filmen dieser Größenordnung in den seltensten Fällen passiert.

Meistens generieren Blockbuster ein Gros ihrer Einnahmen in den ersten Tagen nach Kinostart. Avatar: The Way of Water hingegen beweist einen langen Atem, was bedeutet, dass wir noch nicht am Ende dieser Erfolgsgeschichte angekommen sind.

Was glaubt ihr, wie viel Avatar: The Way of Water noch einspielen wird?