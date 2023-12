Avatar 3-Ersatz jetzt im Kino: Neues Fantasy-Abenteuer zeigt euch verborgenes Königreich unter Wasser

Dieses Jahr gibt es leider keinen neuen Avatar-Film im Kino. Dafür könnt ihr in einem anderen Fantasy-Blockbuster in die Tiefen des Ozeans abtauchen und dort einige Geheimnisse entdecken.

Letztes Jahr um diese Zeit brachte James Cameron die Avatar-Reihe zurück ins Kino und verblüffte mit den Bilderwelten von Pandora. Avatar: The Way of Water bewegte sich nicht nur durch den Dschungel, sondern verbrachte sehr viel Zeit im Wasser. Bis wir wieder in diese faszinierende Welt eintauchen können, wird noch einige Zeit vergehen.

Avatar 3 startet erst im Dezember 2025 im Kino. Dennoch gibt es dieses Jahr einen großen Blockbuster, bei dem ihr ebenfalls auf ihre Kosten kommt, wenn es euch nach einem aufregenden Unterwasser-Abenteuer sehnt: Aquaman: Lost Kingdom. Ab sofort könnt ihr den actiongeladenen Superhelden-Film auf der Leinwand erleben.



Die Fortsetzung Aquaman 2 mit Jason Momoa ist ein knalliges Fantasy-Abenteuer in den Tiefen des Ozeans

Bei Aquaman: Lost Kingdom handelt es sich um eine klassische Fortsetzung. Um die Handlung zu verstehen, müsst ihr also nur den ersten Teil, Aquaman, gesehen haben, der vor vier Jahren ins Kino kam. Jason Momoa übernimmt einmal mehr den Part des Königs von Atlantis und muss sich einer neuen bzw. alten Bedrohung stellen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aquaman: Lost Kingdom schauen:

Aquaman: Lost Kingdom - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bösewicht Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) will sich an Aquaman rächen und geht einen Pakt mit einer dunkeln Macht ein, die seit Jahrhunderten in den Tiefen des Ozeans schlummert. Stellt euch einen Unterwasser-Sauron vor, der in einem Unterwasser-Mordor auf seine Rückkehr wartet. Statt des einen Rings geht es um einen Dreizack.

Wenn ihr nach Avatar 2 Sehnsucht auf Unterwasser-Welten habt, könnte auch Aquaman 2 glücklich machen

Natürlich kann Aquaman: Lost Kingdom nicht mit dem Blockbuster-Wunder Avatar: The Way of Water mithalten. Dennoch findet Regisseur James Wan, der bereits den Vorgänger inszenierte, viele starke Unterwasserbilder, angefangen bei einem spannenden Tauchgang in ein verborgenes Königreich unter dem ewigen Eis der Arktis.

In seinen besten Momenten fängt Aquaman: Lost Kingdom den Geist einer Jules Verne-Geschichte à la 20.000 Meilen unter dem Meer und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde ein. Immer tiefer begeben wir uns in die Dunkelheit des Meeres. Vergessene Ruinen, wuchtige U-Boote und zahlreiche Ungeheuer: alle Zutaten für ein Abenteuer.

Wer auf der Suche nach Unterwasser-Eskapismus ist, könnte mit Aquaman: Lost Kingdom glücklich werden. Ihr müsst euch nur darauf einstellen, dass der Film sehr schnell seinen Tonfall wechselt. Von Horror-Elementen über Comedy-Einlagen bis zum allgemeinen DC-Wahnsinn ist alles dabei. Mal gut, mal schlecht. Es ist unberechenbar.

Aquaman: Lost Kingdom läuft seit dem 20. Dezember 2023 in den deutschen Kinos.