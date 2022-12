Avatar 3: Wenn die Sci-Fi-Reihe überleben will, muss sie ihre Hauptfigur töten

Avatar 2: The Way of Water bringt aktuell die Kinokassen zum Klingeln. Inhaltlich beeindruckt der Sci-Fi-Blockbuster aber wenig. Das hat einen Grund – und der muss endlich aus der Welt geschafft werden.

Der Protagonist des Avatar-Franchises heißt Jake Sully (Sam Worthington). Wenn ihr das nicht sofort auf dem Schirm hattet, müsst ihr euch nicht schämen. Sully ist als Figur beeindruckend langweilig und austauschbar. Außerdem ging es in der Blockbuster-Reihe seit Avatar - Aufbruch nach Pandora eher um tolle Bilder, als tiefschürfende Charakterstudien. Langweilige Hauptfigur, deren Namen man direkt wieder vergisst? Was soll's. Zeigt noch mal die leuchtenden Bäume!

In Avatar 2: The Way of Water wird die Fadheit von Sully allerdings zum echten Problem. Statt wirklich Neues zu erzählen, dreht sich James Camerons Sci-Fi-Welt um sich selbst und seinen todlangweiligen Mittelpunkt. Für die Zukunft der Blockbuster-Filme kann es also nur eine Option geben: Avatar muss endlich seine Hauptfigur töten.

Es folgen Spoiler für beide bisherigen Avatar-Filme.

Avatar 2 hat keine Ahnung, was es mit Jake Sully machen soll – und ist deswegen ein schlechterer Film

Eigentlich hätte Sully schon in Teil 2 sterben müssen, wenn wir in einer besseren Welt leben würden. Stattdessen gibt uns Meisterregisseur James Cameron vor allem eine leicht modifizierte Story-Variante dessen, was wir schon aus Teil 1 kennen: Böse Menschen kommen nach Pandora, um eine sehr wertvolle Substanz abzubauen/sich neue Lebenswelten zu erschließen. Sie sind den Ureinwohner:innen Pandoras in Sachen Kriegswerkzeug natürlich gnadenlos überlegen, dafür können die Na'vi auf die Unterstützung von Flora und Fauna setzen – und haben mit Jake Sully einen ehemaligen Supersoldaten auf ihrer Seite.

In Teil 1 war Jake Sully der Retter der armen Außerirdischen, der nicht nur eine Schusswaffe bedienen, sondern auch militärische Einsatzstrategien aufsetzen und durchführen kann. In Teil 2 ist er genau das gleiche, nur dass er jetzt Kinder hat. Die mit ihm sprechen müssen, als wäre er ein Army-General. Sein kompletter Charakter besteht daraus, besorgt um seine Familie zu sein. Der komplette Plot dreht sich darum, dass nicht nur Pandora, sondern allen voran Sully für das Menschen-Militär so wertvoll ist, dass sie dafür einen ganzen Planeten in Brand setzen und sauteures Equipment in sauteuren Schrott verwandeln.

Zum Vergleich: Guckt hier den Trailer zu Avatar – Aufbruch nach Pandora

Avatar: Aufbruch nach Pandora - Trailer (Deutsch) HD

Als ich mit einer Kollegin über die finale Schlacht in The Way of Water sprach, äußerte die irgendwann frustriert: "Ich habe gehofft, dass Sully ertrinkt!" Stattdessen stirbt einer seiner Söhne. Eine vertane Chance. Es wäre nobel und vielleicht sogar emotional ergreifend gewesen, wenn Sully sich opfert, um seine Familie und seine Wahlheimat zu schützen. Stattdessen ist er am Ende des Films das, was er eigentlich seit Beginn des Franchises ist und wahrscheinlich auch immer sein wird: Ein edler Retter, der ... Ach, ihr kennt die Geschichte.

Avatar 3 könnte mit einer neuen Hauptfigur endlich das volle Potenzial der Sci-Fi-Fantasy-Welt ausloten

Avater 2: The Way of Water mag zwar insgesamt nicht die interessanteste Geschichte erzählen. Der Film schafft es allerdings, neue Charaktere und Beziehungsdynamiken zu etablieren, die ziemlich viel Potenzial haben. Allen voran Kiri (Sigourney Weaver), deren mysteriöse Herkunft und Fähigkeiten zu den spannendsten Entwicklungen in Avatar 2 gehörten.

Auch die neu eingeführten Wasser-Na'vi und deren Umgang mit den Kindern von Jake und Neytiri (Zoe Saldana) als Nachkommen eines Menschen, dessen Art Pandora bedroht, könnten für interessante Konflikte sorgen. Dass deren Walfreund:innen die wahren Stars von Teil 2 sind, ist sowieso allgemein akzeptiert. Genug Stoff ist da.

James Cameron scheint eine klare Vision für die Zukunft seiner Sci-Fi-Reihe zu haben. Ich hoffe, sie beinhaltet, dass Avatar 3 mit einem weiteren Zeitsprung und der magischen Unterwasser-Beerdigung von Sully beginnt – oder was auch immer sich der Filmemacher sonst noch so beeindruckend Schönes ausdenkt.

Aber bevor ich noch einen Avatar-Teil mit dem todlangweiligen Jake Sully im Zentrum ertragen muss, gucke ich lieber einen kompletten Film über die neuen Weltraum-Wale. Ganz ohne Dialoge, nur untertitelt in der Schriftart Papyrus. Wenn Avatar 3 mehr sein will als eine Tech-Demo, der es in unserem durchtechnologisierten Zeitalter zunehmend schwerfällt, auf rein visueller Ebene komplett Neues zu schaffen, muss es mutig sein – und sich von seinen Anfängen verabschieden.

Streaming-Empfehlungen (nicht nur) für Sci-Fi-Fans

Wir blicken voller Vorfreude auf das neue Serienjahr und geben euch einen Ausblick auf die 23 größten Serien-Highlights 2023 bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und mehr. Was erwartet uns über die neuen Marvel- und Star Wars-Serien sowie die heißerwarteten Netflix-Adaptionen von Avatar und One Piece hinaus? Wir widmen uns den vielversprechendsten angekündigten Titeln, die 2023 an den Start gehen sollen.



Was meint ihr: Soll sich Avatar in Zukunft auf andere Figuren fokussieren?