Heute erstmals im TV: "Gefährlicher" Superheldenfilm, der bei seinem Start heftige Kontroversen ausgelöst hat

Kein Superhelden-Film war so kontrovers wie das DC-Drama Joker mit Joaquin Phoenix. Drei Jahre nach Kinostart läuft er heute zum ersten Mal im Free-TV.

Hitzige gesellschaftliche Debatten bei Superhelden-Filmen sind denkbar selten. Fans diskutieren womöglich über die Eignung neuer Darsteller:innen oder Storylines. Joker allerdings wurde schon vor Kinostart als "gefährlicher" Film eingestuft und sorgte für eine Kontroverse. Heute läuft er erstmals im Free-TV.

DC-Kontroverse heute im TV: Ruft Joker zur Gewalt auf?

Bei der Weltpremiere des Films 2019 in Venedig rief der Film zwiegespaltene Reaktionen hervor. Joaquin Phoenix' Performance als psychisch kranker Mann und künftiger Batman-Bösewicht fand allgemein großen Zuspruch. Viele geladene Kritiker:innen sorgten sich aber um die Publikumswirkung des DC-Dramas.

Die ersten Reaktionen zu Joker sprachen bei allem Lob von einem "gefährlichen" und "potenziell toxischen" Film. Immerhin geht es in der Story um einen vereinsamten Mann, dessen gesellschaftlicher Frust schließlich in brutaler Gewalt mündet. Viele Stimmen befürchteten eine Vorlage für Attentäter und Mitglieder der sogenannten Incel-Bewegung ("Involuntary Celibate", dt. "unfreiwilliges Zölibat"). Deren Anhänger sehen den Mangel an Sex und Romantik in ihrem Privatleben als Verantwortung ihrer Gesellschaft. Mit dem häufig stark frauenfeindlichen Umfeld werden diverse Gewalttaten assoziiert.

Zwischenzeitlich reagierte auch Joaquin Phoenix auf die Joker-Kritik und appellierte an die Fähigkeit der Zuschauer, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können. Nichtsdestotrotz riefen manche Stimmen zum Boykott oder sogar Verbot des Films auf.

Spätestens zum Kinostart konnten aber viele DC-Fans feststellen, dass Joker kein gewaltverherrlichender Film ist. Ob allen das Porträt Gothams oder die Darstellung psychischer Krankheit zusagen, sei dahingestellt. In jedem Fall sorgte der Batman-Bösewicht in der realen Welt selten für solche Wellen.

Wann läuft Joker im TV?

Joker läuft am heutigen Freitag, den 30. Dezember 2022, um 22.40 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am Montag, den 2. Januar, um 01.45 Uhr nachholen. Regie führte Todd Phillips (Hangover).

Im TV verpasst? Joker bei Amazon Prime Video streamen *

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Joker?