Avatar 3 wird endlich die dunkle Seite der Na'vi zeigen: Der offizielle Titel verspricht "Hass, Gewalt und Trauma"

Wer denkt, dass wir schon alles von Pandora gesehen haben, wird in Avatar 3 überrascht werden. Das versprach James Cameron am Wochenende.

Auf den nächsten Film aus James Camerons Avatar-Welt müssen wir nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Avatar 3 startet schon kommendes Jahr. Vergangenes Wochenende wurde der offizielle Titel des Science-Fiction-Abenteuers bekannt gegeben: Avatar 3: Fire and Ash. Was genau sich dahinter verbirgt, erklärte Cameron bei dem Disney-Fan-Event D23 in Anaheim, Kalifornien.

In diesem Artikel gibt es:

die Erklärung des Titels von Avatar 3

erste Concept Art

den Kinostart

Avatar 3: Fire and Ash – Was bedeutet der Titel?

Fire and Ash schließt an die Ereignisse in Avatar 2: The Way of Water an, in dessen Finale Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) einen Sohn verloren haben. Der Konflikt mit dem Menschen führt ihre Familie in Teil 3 zu den sogenannten "Ash People", also wörtlich "Aschemenschen", ein Klan der Na'vi, der laut Cameron mehr zu Gewalt und Macht hingezogen ist als andere (via Variety ). "Feuer und Asche" bezieht sich also zum einen auf den neuen Na'vi-Klan. Es gibt aber noch eine andere Bedeutung.

Disney Der Schriftzug für Avatar 3: Fire and Ash

Avatar-Schöpfer James Cameron erklärte die Bedeutungsebenen in einem Interview mit Fandango (via CBR ):

Ich meine, wenn du darüber nachdenkst, was ist Feuer? Feuer kann Hass sein, Gewalt oder Trauma, Macht oder Machtmissbrauch. Da gibt es eine Menge thematisches Material.

Wofür steht die Asche? Meiner Meinung nach steht sie in diesem Film für die Nachwirkungen all dieser Energie, nämlich für Trauer und dafür, dass man mit dem leben muss, was man getan hat.

Ein Deutungsangebot für den zweiten Teil des Titels lieferte Cameron ebenfalls:

Der Titel bezieht sich womöglich auf Jake und Neytiris Reaktion auf den Verlust ihres Sohnes – und weitere Entwicklungen in Avatar 3, die wir natürlich noch nicht kennen.

Concept Art für Sci-Fi-Film zeigt "wahnsinniges Abenteuer"

Bei der D23 wurde außerdem Concept Art des Sci-Fi-Films präsentiert, die einen Blick auf Ash People gewährt, die um ein Feuer tanzen. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Cameron versprach bei der D23 nicht nur die bisher düsterste Seite der Na'vi (und von Jake und Neytiri). Er hielt sich bei der Beschreibung des Spektakels nicht zurück:

Man wird viel mehr von Pandora sehen, als man bisher gesehen hat. Es ist ein wahnsinniges Abenteuer und ein Fest für die Augen, aber es stehen auch sehr viele Emotionen auf dem Spiel, mehr als je zuvor

Der Kinostart von Avatar 3: Fire and Ash steht auch fest

Avatar: Fire and Ash kommt am 17. Dezember 2025 in die deutschen Kinos. Neben Rückkehrer:innen wie Zoe Saldana und Sam Worthington erwarten euch Pandora-Neulinge wie Oona Chaplin (als Anführerin der Ash People), Harry Potter-Lehrer David Thewlis und Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh.