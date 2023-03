Ups: Heimkino-Start von Avatar 2 spoilert wohl 2 große Twists aus Avatar 3

Das Bonus-Material zu Avatar 2 enthält unter anderem eine Doku über die Welt von Pandora. Ein Reddit-Nutzer will durch eine eingeblendete Drehbuchseite große Avatar 3-Spoiler entdeckt haben.

In den USA ist der Blockbuster-Hit Avatar 2: The Way of Water jetzt als digitale Version fürs Heimkino veröffentlicht worden. Neben dem über drei Stunden langen Sci-Fi-Spektakel von James Cameron steht auch umfangreiches Bonusmaterial zur Verfügung.

Dazu gehört eine zweieinhalbstündige Dokumentation über die Welt von Pandora. Dieser Bonus wurde aber womöglich vorschnell zusammengestellt, denn darin sollen sich große Spoiler zu Avatar 3 verbergen.

Drehbuchseite in Avatar 2-Doku enthält wohl große Spoiler zu Teil 3

Laut Comic Book hat sich ein Reddit-Nutzer die neue Avatar 2-Doku sehr genau angeschaut. Dabei ist ihm eine eingeblendete Drehbuchseite besonders ins Auge gestochen. Hier sind verschiedene Infos zu lesen, die erst den kommenden dritten Teil der Sci-Fi-Reihe betreffen.

Auch wenn die Infos aus einer verworfenen Drehbuch-Fassung stammen könnten und generell nicht offiziell bestätigt sind, führen wir die zwei größten, spoilerlastigen Enthüllungen hier für euch auf:

Jake Sully und Colonel Miles Quaritsch vertragen sich offenbar wegen ihrer Beziehung zu Spider. Quaritch ist der leibliche Vater des Jungen, während er von Sully auf Pandora großgezogen wurde. Die Beziehung zwischen der Hauptfigur und dem bisherigen Bösewicht soll angespannt bleiben, aber es kommt wohl zur Einigung.



Spider kann mittlerweile selbstständig die Luft auf Pandora atmen, ohne seine Atemschutzmaske zu benötigen.

Daneben soll das Drehbuch auch enthüllen, dass die Sully-Familie nach High Camp, ihrem ursprünglichen Zuhause, zurückgekehrt ist. Außerdem soll der ehemalige Marine-Avatar Wainfleet immer noch am Leben sein. Zuletzt ist von einer neuen Figur namens Va'ru die Rede.

Ob sich diese angeblichen Leaks als offizielle Avatar 3-Infos entpuppen, bleibt abzuwarten. In den deutschen Kinos soll der nächste Teil von James Camerons Sci-Fi-Franchise am 18. Dezember 2024 starten.

