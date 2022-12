Avatar 5 soll dahin gehen, wohin sich vorher kein Avatar-Film traute

Auch wenn jetzt erst Avatar 2 startet, ist die Zukunft der Sci-Fi-Reihe schon bis Teil 5 geplant. Der Produzent verriet jetzt, dass die Story dann teilweise auch auf der Erde spielen soll.

An Selbstbewusstsein mangelt es James Cameron nicht. Während Avatar 2: The Way of Water über 10 Jahre nach dem ersten Teil jetzt endlich ins Kino kommt, hat der Regisseur schon bis Teil 5 weitergeplant.

Teil 3 soll auch schon abgedreht sein, während das finanzielle Einspielergebnis von Avatar 2 über die Zukunft der Sci-Fi-Reihe entscheiden wird. Jetzt hat Produzent Jon Landau neue Details zur Story des geplanten fünften Teils verraten.

Avatar 5 soll neue Facetten der zukünftigen Erde beleuchten

Im Interview mit Gizmodo sprach Landau darüber, dass Teile der Avatar 5-Story auf der Erde spielen sollen. Bislang dreht sich das Sci-Fi-Franchise nur um den Planeten Pandora.

Laut Landau soll der fünfte Teil aber dann die Augen des Publikums und die Augen von Neytiri (Zoe Saldana) öffnen, was das Leben auf der Erde in Zukunft angeht. Gerade der Facettenreichtum blieb bis jetzt unerforscht, da die Menschen in den Augen der Na’vi überwiegend mit bösen Absichten ausgestattet sind.

Ob wir Avatar 5 in vielen Jahren überhaupt zu sehen bekommen, hängt aber zuerst vom finanziellen Erfolg von Teil 2 ab. James Cameron selbst sprach bereits darüber, dass Avatar 2 der dritt- oder vierterfolgreichste Film aller Zeiten werden muss, um die Gewinnzone zu erreichen. Ab dem 14. Dezember könnt ihr selbst dazu beitragen, denn dann läuft Avatar 2 in den deutschen Kinos.

Avatar: Nach 13 Jahren immer noch gut?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, FILMSTARTS-Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über Avatar von James Cameron. Funktioniert der Film heute noch? Warum war der Film damals so unfassbar erfolgreich? Und was versprechen wir uns von "Avatar 2"?

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

