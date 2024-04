Avatar-Film wird auf 2026 verschoben: Fans des Luftbändigers müssen sich in Geduld üben, aber es gibt auch eine gute Nachricht

Das Spin-off zur beliebten Animationsserie Avatar - Der Herr der Elemente sollte eigentlich nächstes Jahr in den Kinos starten. Nun wurde der Film auf 2026 verschoben.

Während die Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente auf Netflix eine ganz neue Fanbase gewann, steht mit Aang: The Last Airbender ein Spin-off zur beliebten Animationsserie von 2005 in den Startlöchern, das mit drei Filmen die große Leinwand erobern soll. Teil 1 hätte uns eigentlich schon nächstes Jahr in den Kinos erwarten sollen. Nun wurde der Film verschoben.

Fantasy-Abenteuer Aang: The Last Airbender mit neuem Kinostart im Januar 2026

Aang: The Last Airbender hätte die Spin-off-Trilogie zu am 9. Oktober 2025 einläuten sollen. Wie Variety berichtet, soll das Fantasy-Abenteuer nun am 20. Januar 2026 in die US-Kinos einziehen. Die gute Nachricht ist also, dass es sich nur um drei Monate Verspätung handelt. Wann genau uns der Film hierzulande in den Lichtspielhäusern erwartet, ist noch nicht bekannt, doch ist mit einem ähnlichen Startzeitraum zu rechnen.

Während Eric Nam (Transplant) den Titelhelden Aang im englischen Original seine Stimme leihen soll, wird Dune 2- und Guardians of the Galaxy-Star Dave Bautista als noch namenloser Antagonist zu hören sein. Weiterhin gehören Jessica Matten (The Empty Man) als Katara, Dionne Quan (Bratz) als Toph, Dante Basco (Hook) als Zuko und Román Zaragoza (Ghosts) als Sokka zum Stimmen-Cast des Films.

Lauren Montgomery, die bereits am Serienoriginal mitgewirkt hatte, wird gemeinsam mit Willam Mata auf dem Regiestuhl platz nehmen. Avatar - Der Herr der Elemente-Schöpfer Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko sind an dem Film als ausführende Produzenten beteiligt. Details zur Geschichte des Spin-offs sind noch nicht bekannt.

