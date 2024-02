Wann kommt Avatar Staffel 2 zu Netflix? Die Handlung der Fantasy-Fortsetzung ist klar, aber es gibt noch ein großes Problem

Das Netflix-Remake von Avatar: Der Herr der Elemente ist der Anfang einer gewaltigen Fantasy-Geschichte. Aber wann wird Staffel 2 zu sehen sein?

Seit dem 22. Februar 2024 können sich Fantasy-Fans mit der Netflix-Serie Avatar: Der Herr der Elemente in ein aufregendes Abenteuer stürzen. Das Live-Action-Remake der gefeierten Avatar-Zeichentrickserie erweckt die Kämpfe der Element-Bändiger spektakulär zum Leben. Doch nach 8 Folgen ist Aangs Reise noch längst nicht zu Ende.

Wird es eine 2. Staffel von Avatar geben? Wann könnte sie bei Netflix starten? Und was verraten das Ende von Staffel 1 und die animierte Vorlage darüber, wie es für Aang (Gordon Cormier) und Team Avatar weitergehen könnte? Hier findet ihr alle wichtigen Infos:



Wann könnte Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 2 zu Netflix kommen?

Die enttäuschende Nachricht zuerst: Bislang wurde Avatar noch nicht um Staffel 2 verlängert. In der Regel begutachtet Netflix zuerst die Entwicklung der Publikumszahlen in den ersten Wochen nach dem Start, ehe ein Urteil getroffen wird. Das kann schon mal bis zu zwei Monate dauern. Im Fall der Live-Action-Adaption One Piece dauerte es hingegen nur zwei Wochen bis zur Verlängerung.

Selbst wenn Avatar: Der Herr der Elemente zeitnah um eine weitere Staffel verlängert wird, gibt es aber bereits ein Problem. Die Produktion der Serie ist enorm zeitaufwendig. Nach Drehbeginn dauerte es 27 Monate, bis die erste Staffel veröffentlicht wurde. Fans sollten sich also darauf einstellen, dass Staffel 2 frühestens 2026 bei Netflix erscheinen könnte.

Wie geht's weiter? So bereitet das Ende von Netflix' Avatar Staffel 2 vor

Die erste Staffel ist natürlich erst der Beginn von Avatar Aangs großem Fantasy-Abenteuer. Doch das Finale stellt bereits einige Weichen für die Fortsetzung, die ins Herz des Erdkönigreichs führen wird.

Netflix Der Avatar hat noch einiges zu lernen

Um die Feuernation aufhalten und seine volle Macht als Avatar zu erlangen, muss Luftbändiger Aang erst noch drei weitere Elemente – Wasser, Erde und Feuer – meistern. Am Ende der ersten acht Folgen bereitet er sich darauf vor, endlich das Wasserbändigen von Katara (Kiawentiio) zu erlernen und anschließend nach Omashu zurückzukehren, um auch im Erdbändigen trainiert zu werden.

Allerdings wissen Aang, Katara und Sokka (Ian Ousley) noch nicht, dass die Feuernation unter dem Kommando von Prinzessin Azula (Elizabeth Yu) die Stadt Omashu bereits eingenommen hat. Zudem erfahren wir, dass die Hauptstadt Ba Sing Se die letzte noch nicht eroberte Festung ist. Das restliche Erdkönigreich hat die Feuernation sich bereits unterworfen.

Das wichtigste Detail für die Zukunft der Geschichte erfahren wir jedoch erst ganz am Schluss der achten Folge. 100 Jahre nachdem Feuerlord Zosin einst die Luftnomaden auslöschen ließ und einen Jahrhundertkrieg begann, kündigt sich die erneute Ankunft eines mächtigen Kometen an. Dieser Himmelskörper verleiht Feuerbändigern einen gewaltigen Machtschub.

Sobald Zosins Koment am Himmel erscheint, ist Feuerlord Ozai (Daniel Dae Kim) nicht mehr aufzuhalten. Wann genau das sein wird? Das lässt die Netflix-Serie mit einem unkonkreten "bald" offen. In der Zeichentrick-Vorlage waren es nur wenigen Monate.

Das verrät die Avatar-Vorlage zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Die erste Staffel von Netflix' Avatar adaptiert die erste Staffel der Zeichentrickserie, sowie den Beginn von Staffel 2. Trotz kleinerer Abänderungen und Straffungen bleibt die Geschichte der Vorlage erhalten. Ein Blick auf das Original gibt folglich schon einen konkreten Ausblick, wie es für Aang, Sokka und Katara in der nächsten Season weitergehen könnte.

Netflix Team Avatar

Natürlich wollen wir an dieser Stelle nicht die komplette Handlung für Staffel 2 spoilern. Daher haben wir einmal die 4 wichtigsten Neuerungen zusammengefasst, auf die ihr euch in Staffel 2 freuen könnt:

Ba Sing Se : die gewaltige Hauptstadt des Erdkönigreichs wird zum wichtigsten Handlungsort

: die gewaltige Hauptstadt des Erdkönigreichs wird zum wichtigsten Handlungsort Toph Beifong : die blinde und oft schroffe Erdbändigerin schließt sich Team Avatar als weitere Hauptfigur an, um Aang dabei zu helfen, das Element Erde zu meistern

: die blinde und oft schroffe Erdbändigerin schließt sich Team Avatar als weitere Hauptfigur an, um Aang dabei zu helfen, das Element Erde zu meistern Zuko und Iroh : das Feuer-Duo befindet sich auf der Flucht vor Ozais Schergen und sucht Unterschlupf in Ba Sing Se

: das Feuer-Duo befindet sich auf der Flucht vor Ozais Schergen und sucht Unterschlupf in Ba Sing Se Azula: Ozais Tochter wird in Staffel 2 zur großen Gegenspielerin und darf erstmals auch auf andere Charaktere als ihren Vater treffen. Ihre Begleiterinnen Ty Lee (Momona Tamada) und Mai (Thalia Tran) bekommen dabei ebenfalls mehr zu tun als in Staffel 1.

Ihr wollt nicht 2 Jahre auf die Fortsetzung der Fantasy-Serie warten und möchtet schon jetzt wissen, wie Aangs Abenteuer weitergeht? Dann müsst ihr gar nicht lange suchen. Denn im Katalog von Netflix findet ihr alle 3 Staffeln der Zeichentrick-Vorlage. Darüber hinaus hat der Streamingdienst auch die Fortsetzungs-Serie Die Legende von Korra mit allen 4 Staffeln im Angebot.

