Avatar stößt One Piece vom Thron: Jetzt gibt es 3 Millionen Gründe mehr für Staffel 2 des Fantasy-Epos

Netflix hat kürzlich seine Realfilm-Adaption des Zeichentrick-Meisterwerks Avatar veröffentlicht. Die Serie zeigt in ihren ersten vier Tagen bereits größere Erfolge als One Piece.

Netflix galt vielen Abonnent:innen bisher nicht als sprudelnde Quelle brillanter Adaptionen. Aber vielleicht ändert sich das. One Piece kam immerhin nicht nur auf Moviepilot bei den Fans gut an. Und in Sachen Streaming-Zahlen zieht die neue Serie Avatar: Der Herr der Elemente jetzt sogar an der Anime-Umsetzung vorbei.

Avatar fährt auf Netflix großen Streaming-Erfolg ein

Wie Netflix selbst berichtet, hat Avatar in seinen ersten vier Tagen seit Start 21,2 Millionen Views eingesammelt. Die Definition des Streamingdienstes für einen "View" hat sich bereits häufiger geändert. Dem Hollywood Reporter zufolge errechnet sich ein View aus der Gesamtzeit, die Zuschauer:innen mit einer Serie verbringen, geteilt durch deren Länge. Aber die Definition ist weniger wichtig als der Vergleich.

Wie beispielsweise IGN errechnet, hat Avatar nämlich mit seinen 21, 2 Millionen Views bereits den Netflix-Hit One Piece überholt. Der konnte in seinen ersten vier Tagen lediglich 18,5 Millionen für sich verbuchen und fällt mit einem Abstand von rund 3 Millionen hinter der neuen Adaption zurück. Das klingt nach einem stichfesten Argument für Staffel 2.

Wann kommt Avatar Staffel 2 zu Netflix?

Wie viel Relevanz Netflix den bisherigen Streaming-Zahlen von Avatar beimisst, ist allerdings schwer abzuschätzen. Wie IGN vermutet, wird Netflix eine zweite Staffel von einer Mischung aus Fan-Reaktionen und Views abhängig machen. Für eine sichere Aussage sind allerdings deutlich mehr als vier Tage Analyserahmen notwendig.

Gemessen an den Reaktionen auf Rotten Tomatoes oder Metacritic gilt die Serie zwar nicht als Meisterwerk, ist aber auch weit von einer großen Enttäuschung entfernt. One Piece Staffel 2 kommt auf jeden Fall. Wenn Avatar seinen bisherigen Erfolg also lange genug hält, spricht nichts gegen eine Fortsetzung ab 2025.

Mit Avatar: Herr der Elemente hat Netflix eine gefeierte Animationsserie im Realfilm-Gewand neu aufgelegt. Aber kann das Live-Action-Remake von Avatar die hohen Erwartungen diesmal erfüllen, nachdem die erste Adaption des Fantasy-Abenteuers fürs Kino misslang?

Wir schauen uns die Stärken und Schwächen der neue Avatar-Serie als Fantasy-Unterhaltung an und gehen als Fans der Vorlage im zweiten Teil des Podcasts auch detailliert auf Änderungen, versteckte Details und Easter Eggs ein.