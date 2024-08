Beste MCU-Serie geht weiter: Neuer Trailer deutet Mega-Twist an, auf den Marvel-Fans seit über 3 Jahren warten

In wenigen Wochen führt Agatha All Along das Erbe der Marvel-Serie WandaVision bei Disney+ fort. Dabei könnte auch die Suche nach teuflischen Mephisto-Hinweisen von vorn beginnen, wie der neuste Trailer andeutet.

Vor über drei Jahren begann mit WandaVision eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe auf Disney+. In wenigen Wochen erscheint der Serien-Nachfolger Agatha All Along, der die unberechenbare und böse Hexe Agatha Harkness (Kathryn Hahn) zur Hauptfigur erklärt.

Nachdem der erste Trailer bereits Einblicke in den düsteren Mix aus Horror und Comedy lieferte, offenbart die neueste Vorschau ein großes Rätsel. Der von Heartstopper-Star Joe Locke gespielte namenlosen Hauptcharakter, der Agatha von ihrem Bann befreit und auf den magischen Hexenweg führen will, wurde bisher offiziell nur als "Teen" bezeichnet. Und jetzt wissen wir auch, warum.



Mit der Marvel-Serie Agatha All Along geht die Suche nach Mephisto-Hinweisen von Neuem los

Aufgrund eines magischen Siegels kann der junge Magier und Agatha-Fanboy seinen Namen nicht aussprechen. Sein wahrer Name wird damit zu einem Mysterium, wie einst die Identität der neugierigen WandaVision-Nachbarin Agens. Viele Fans sind sich bereits sicher, dass es sich bei dem Charakter um den Comic-Superhelden Billy Kaplan handelt, der eine Wiedergeburt von Wanda Maximoffs durch Magie erschaffenem Sohn ist.



Schaut hier den neuen Trailer zur Marvel-Serie Agatha All Along:

Agatha All Along - S01 Trailer 2 (English) HD

Ob Teen wirklich Billy (Maximoff oder Kaplan) und damit der spätere Young Avenger Wiccan wird, ist aber nicht das spannendste Geheimnis hinter der Figur. Noch rätselhafter ist die Frage, wer ihn überhaupt mit einem Anonymitäts-Zauber belegt hat. Dass das magische Siegel in seiner Form an ein "M" erinnert, lässt Fans jetzt schon einige wilde Theorien aufstellen.

Naheliegend wäre: Das M könnte für den Nachnamen Maximoff stehen und damit einen Hinweis auf Teens wahre Herkunft darstellen. Oder steht das M etwa für Mephisto? Mit diesem Namen verbinden viele Marvel-Fans vor allem eines: wochenlanges, frustrierendes Rätselraten.

Disney+ Seht ihr das "M" auch?

In WandaVision häuften sich die Hinweise, die jede Menge überzeugende Theorien hervorbrachten, dass der Marvel-Teufel Mephisto hinter den Westview-Ereignissen stecken könnte. Umso größer war die Enttäuschung, dass es sich schlussendlich um den wohl größten Red Herring des MCU handelte. Nein, der Teufel steckte doch nicht im Detail.



Das könnte sich mit Agatha All Along nun ändern. Immerhin spielen hier Okkultismus und dunkle Magie eine wichtige Rolle – und ein mysteriöses M. Zudem gibt es bereits Gerüchte, dass Mephisto in der 2025 startenden Serie Ironheart eine Rolle spielen soll. Die Chancen stehen also gut, dass der teuflischste MCU-Twist nach über 3 Jahren doch noch Realität werden könnte.

Wann startet Agatha All Along bei Disney+?

Agatha All Along startet am 19. September 2024 bei Disney+ in Deutschland. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden, die voraussichtlich ab 3:00 Uhr morgens zum Abruf bereitstehen. Die restlichen sieben Folgen gehen danach im Wochentakt bis zum 6. November 2024 bei dem Streaming-Dienst online.