Neue Marvel-Serie holt ausgelöschte WandaVision-Figur in neuer Besetzung zurück: Das große Rätsel von Agatha All Along erklärt

Das WandaVision-Spin-off Agatha All Long holt nicht nur Hexe Agatha Harkness auf Disney+ zurück, sondern auch einen eigentlich ausgelöschten Charakter. Wie ist das möglich?

Erforschte die MCU-Serie WandaVision noch das Trauma der Scarlet Witch durch die Linse von Sitcoms, steigt die kommende Nachfolge-Serie Agatha All Along in die dunkelsten Fantasy-Abgründe des Marvel Cinematic Universe hinab und vermischt Horror mit Humor.

Die schaurige Hexenserie scheint so unberechenbar wie Agatha Harkness (Kathryn Hahn) selbst zu sein. Der erste Trailer zeigt uns nämlich eine weitere Hauptfigur namens Billy, die von Heartstopper-Star Joe Locke verkörpert wird. Und dieser Charakter dürfte eigentlich nicht existieren. Wir gehen dem großen Marvel-Rätsel auf die Spur.

Agatha All Along bringt Wandas Sohn Billy zurück – aber wie?

Die Scarlet Witch ist tot und die verzauberte Agatha Harkness arbeitet erinnerungslos als Mordermittlerin Agnes in Westview. Dem Hex-Bann kann sie laut der offiziellen Inhaltsbeschreibung dank eines "mysteriösen Goth-Teens" endlich entkommen und beginnt die erneute Suche nach Macht und schwarzer Magie. Und eben jener Teenager wurde von Variety bereits als Billy identifiziert, der durch Magie erschaffende Sohn von Wanda Maximoff. Wie kann das sein?

Hier könnt ihr Billy im Trailer zu Agatha All Along entdecken:

Agatha All Along - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wir erinnern uns zurück: In WandaVision erschuf sich Wanda (Elizabeth Olsen) eine eigene Realität, die nicht nur den verstorbenen Vision (Paul Bettany) wiedererweckte, sondern auch zwei Söhne namens Billy und Tommy erschuf. Am Ende musste sie das nicht-reale Familienglück loslassen und die Existenz ihrer Hex-Familie löschte sich aus.

Auf den ersten Blick fällt die Rückkehr Billys vielleicht nicht auf. Immerhin wurde der bisherige Darsteller Julian Hilliard (zu sehen in WandaVision und Doctor Strange in the Multiverse of Madness) durch Joe Locke ersetzt. Wie er nun wieder existieren und zudem noch viel älter als zuvor sein kann? Das ist ein Rätsel, das Agatha All Along im Verlauf von neun Episoden lösen muss. In den Marvel-Comics findet sich aber schon eine Antwort.

Achtung, Spoiler zu den Marvel-Comics:

Agatha All Along holt eines der größten Marvel-Rätsel ins MCU: Wer ist Billy Kaplan?

Der neue Billy-Charakter in Agatha All Along hört auf den Nachnamen Kaplan und nicht etwa Maximoff. Damit wandelt die neue MCU-Serie auf den Spuren der Comic-Vorlage. Erstmals in den Young Avengers-Comics aus dem Jahr 2005 lernten wir den schwulen Zauberer Billy Kaplan kennen, dessen Existenz von einem gewaltigen Twist begleitet wird.

Billy, der als junger Superheld den Namen Wiccan annimmt, wuchs bei den menschlichen Eltern Jeff und Rebecca Kaplan auf. In Agatha All Along werden sie von Paul Adelstein und Maria Dizzia verkörpert. Erst später entdeckt er, dass er eine Wiedergeburt von Wanda Maximoffs Sohn ist und einen Bruder namens Tommy Shepherd hat.

Disney Der "alte" und der "neue" Billy im Vergleich

In den Comics dauerte es 16 Jahre bis die Reinkarnationen von Wandas ausgelöschten Kindern erstmals auftauchen und Marvel-Fans Kopfzerbrechen bereiten, wie genau die wiedergeborenen Seelen über vergleichbare Superkräfte wie ihre originale Mutanten-Familie verfügen können. Wie das MCU dieses Rätsel lösen wird, ist noch nicht bekannt.

Eine mögliche Erklärung für die Neubesetzung Billys und sein fortgeschrittenes Alter wäre, dass die Seelen der aufgelösten Hex-Kinder nach dem Ende von WandaVision in die Körper von bereits existierenden Teenagern eingefahren sind. Unklar ist derzeit allerdings, ob wir auch Tommys Reinkarnation in Agatha All Along zu sehen bekommen. Ein Hinweis darauf liefert jedoch die offizielle Inhaltsbeschreibung:

Als [Billy] sie bittet, ihn auf den legendären Weg der Hexen mitzunehmen, ist [Agathas] Interesse geweckt für den magischen Spießrutenlauf, bei dem eine Hexe, wenn sie ihn überlebt, mit dem belohnt wird, was ihr fehlt.

Möglich wäre also, dass Billy am Ende von Agatha All Along mit dem fehlenden Puzzleteil seiner Existenz belohnt wird: mit einem Bruder, von dem er bislang nichts wusste. Jetzt können wir nur hoffen, dass es sich dabei nicht um Ralph Boner handeln wird.

Eines steht jedoch fest: Mit der Einführung von Billy Kaplan legt die MCU-Serie jetzt schon den Grundstein für ein potenzielles Young Avengers-Projekt sowie eine zukünftige Rückkehr der totgeglaubten Scarlet Witch.

Wann startet das WandaVision-Spin-off Agtha All Along bei Disney+?

Agatha All Along startet am 19. September 2024 bei Disney+ in Deutschland. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden. Die restlichen sieben Folgen gehen danach im Wochentakt bis zum 6. November 2024 bei dem Streaming-Dienst online.