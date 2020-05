Avengers 4-Macher bestätigen: Hulk ist ab jetzt für immer verändert

Vor einem Jahr lief Avengers 4: Endgame in den Kinos. Einige Fragen blieben seitdem ungeklärt, wie zum Beispiel die Bedeutung des Smart Hulk. Die Macher haben sich diesbezüglich nun geäußert.

Avengers 4: Endgame bildete im letzten Jahr den Höhepunkt der ersten drei Phasen des Marvel Cinematic Universe. Das Gipfeltreffen der Superhelden avancierte nicht nur zum erfolgreichsten Film aller Zeiten, sondern auch zu einem der meistdiskutiertesten. Die viel gestellte Frage, was es mit Mark Ruffalos Smart Hulk nun eigentlich auf sich hat, wurde nun von den Machern beantwortet.

Die Diskussionen um den Charakter des Hulk wurden nach Jahren kaum gebrochener Euphorie nach der Premiere von Avengers 4: Endgame wieder lauter. Dabei ging es um das Wesen des grünen Wüterich, der in diesem Fall eben nicht die unkontrollierte Abrissbirne auf zwei Beinen ist, sondern vielmehr Bruce Banner, der mit dem wuchtigen Astralkörper des Hulks seiner wissenschaftlichen Arbeit nachgeht.

Die Frage, die sich Fans nun stellen: Ist die Bestie Hulk verschwunden?



Den alten Hulk gibt es nicht mehr: Russo-Brüder über neue Version

Während eines Community Viewing von Avengers: Endgame via Twitter hat ein Fan erneut das Thema zur Sprache gebracht und die Gebrüder Joe und Anthony Russo gefragt, ob die ursprüngliche, unkontrollierte Persönlichkeit immer noch im Smart Hulk existiert. Diese fanden darauf eine spannende Antwort:

Die Persönlichkeit, die jetzt existiert, bildet eine neue Einheit. Es ist eine Fusion von Bruce Banner und dem Hulk.

© Disney Thor: Tag der Entscheidung

Das ist eine durchaus interessante Bemerkung, da es nicht bedeutet, dass Bruce Banner einfach seinen nicht-grünen "Intellekt" in die Erscheinung des Hulk transportiert hat. Vielmehr haben wir es hier also mit einer neuen Version des Hulk zu tun, die beide Seiten kombiniert, und dürfen uns darauf einstellen, dass dieser von nun an nur noch in der Smart-Edition im MCU zu sehen sein wird.



Der Hulk gehört gewissermaßen zu den Sorgenkindern des MCU. Obwohl er nach seinem grandiosen Auftritt in Marvel's The Avengers zum Publikumsliebling aufsteigen konnte, blieb ihm bisher ein angemessener Solo-Auftritt bisher verwehrt. Stattdessen muss man mit dem wenig gelungenen Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton vorlieb nehmen, der der ikonischen Strahlkraft dieser Figur zu keiner Zeit gerecht wurde.

Was sagt ihr zu Smart Hulk in Avengers 4: Endgame?