Avengers 5 knackt ersten Meilenstein mit neuem Bild, das die wichtigste Figur feiert

In einem Jahr soll Avengers: Doomsday weltweit in den Kinos starten. Jetzt teilte das Regie-Duo hinter dem Marvel-Blockbuster das erste Bild von den Dreharbeiten.

Nachdem Ende März der riesige Cast von Avengers: Doomsday enthüllt wurde, gibt es jetzt ein neues Lebenszeichen von der aufwendigen Hollywood-Produktion, die unter der Regie von Joe Russo und Anthony Russo entsteht. Vor wenigen Stunden ist die erste Klappe gefallen. Dieser Meilenstein wird mit einem Bild festgehalten.

Erstes Bild von den Dreharbeiten zu Avengers 5 enthüllt

Auf Instagram haben die Russo-Brüder den neuen Einblick in Teil 5 der Avengers-Reihe geteilt. Zu sehen ist wieder mal nur ein Stuhl, auf dessen schwarze Lehne in weißen Lettern ein Name geschrieben steht. Dieses Mal handelt es sich allerdings nicht um den Namen eines Stars, sondern einer Figur: Victor von Doom aka Dr. Doom.

Nachfolgend könnt ihr euch den Schnappschuss anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit dürfte endgültig klar sein: Dr. Doom ist das Zentrum des neuen Avengers-Films. Nicht nur ist er mit Doomsday direkt im Titel vertreten. Seit der Ankündigung des Films fungiert der ikonische Marvel-Schurke als Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Nachrichten zum Film. Das dürfte vor allem an dem dazugehörenden Casting-Coup liegen.

Victor von Doom wird von niemand Geringerem als Robert Downey Jr. gespielt, der in den ersten drei Phasen des Marvel Cinematic Universe als Tony Stark aka Iron Man zu sehen war. Nun kehrt Downey Jr. als Bösewicht in das Franchise zurück – sicherlich im Zuge eines Multiversums-Twists, der Doom als düsteren Iron Man-Spiegel aufbaut.

Robert Downey Jr. begleitet das Projekt seit der San Diego Comic-Con 2024, wo sein Casting und der Titel des Films enthüllt wurden. Er war ebenfalls bei der großen Stuhl-Aktion am Start, bei der der erste Schwung an Avengers 5-Stars verkündet wurde. Jetzt ist sein Antagonist auch auf dem ersten Set-Bild vertreten.

Wann startet Avengers: Doomsday im Kino?

Avengers: Doomsday startet am 29. April 2026 in den deutschen Kinos. Die Russo-Brüder haben somit genau ein Jahr Zeit, um ihr jüngstes Marvel-Projekt über die Bühne zu bringen. Danach geht es direkt weiter, denn der ebenfalls von ihnen inszenierte Avengers: Secret Wars soll bereits im Mai 2027 die große Leinwand erobern.