Axt im Gesicht: Im Trailer zur Vikings-Rückkehr gibt's mehr Action, mehr Epos und mehr Haare als je zuvor

Bei Netflix wird es bald sehr episch: Die 2. Staffel von Vikings: Valhalla kündigt sich mit einem actiongeladenen Trailer an, der ein blutiges wie packendes Wikinger-Spektakel verspricht.

Die Historienserie Vikings verwandelte sich in den vergangenen Jahren in einen der größten Serien-Blockbuster der Dekade. Nach dem Ende der Originalserie geht die Geschichte nun bei Netflix weiter: Vikings: Valhalla entführt uns ins 11. Jahrhundert und erzählt die Geschichte des Entdeckers Leif Eriksson (Sam Corlett).



Anfang des Jahres startete die 1. Staffel bei Netflix. Nun kündigt sich die 2. Staffel von Vikings: Valhalla mit einem epischen Trailer an. Der gewährt uns nicht nur einen Blick in die blutrünstige Action, die uns in den neuen Folgen erwartet. Nein, es gibt auch jede Menge Haare zu sehen – mit Abstand das wichtigste Merkmal der Serie.

Der Trailer zur Vikings: Valhalla Staffel 2 bei Netflix

Vikings: Valhalla - S02 Trailer (Deutsch) HD

In der 2. Staffel von Vikings: Valhalla finden sich die Hauptfiguren – neben Leif Eriksson gehören dazu Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) und Harald Sigurdsson (Leo Suter) – in den Gängen und Hallen von Kattegat wieder. Schon bald müssen sie jedoch die Flucht ergreifen, woraufhin ein Abenteuer in unbekannten Gefilden beginnt.

Wann startet Vikings: Valhalla Staffel 2 bei Netflix?

Am 12. Januar 2023 werden alle acht Episoden der 2. Staffel von Vikings: Valhalla bei Netflix veröffentlicht. Darüber hinaus müsst ihr nicht bangen: Netflix hat bereits eine 3. Staffel der Serie bestellt, die dann voraussichtlich Anfang 2024 eintrifft.

Podcast: Die besten Serien im Dezember bei Netlix & Co.

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, haben wir hier ein paar spannende Empfehlungen für euch. In unserem Podcast gehen wir die wichtigsten Neustarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr durch.

Wir haben die langen Startlisten der Streaming-Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Serien aus dem Star Trek- und dem The Witcher-Universum.

