Babylon Berlin: Folge 9, 10 und die übrigen Episoden von Staffel 4 haben andere Sendetermine im Ersten

Heute zeigt das Erste Folge 5 bis 8 von Babylon Berlin Staffel 4. Doch wann kommen die Episoden 9, 10 sowie das Serienfinale? Die Sendetermine gibt es hier.

Seit Sonntag laufen die neuen Episoden von Babylon Berlin erstmals im Free-TV. Dabei erwartet dich in der Krimiserie ein Zeitsprung nach den ersten drei Staffeln. Wir treffen Charlotte Ritter und Gereon Rath diesmal in den frühen 1930er Jahren wieder, wo sie in der Weimarer Republik der Weltwirtschaftskrise ermitteln.

Das Erste zeigt die 4. Staffel zunächst in der Primetime, allerdings ändert sich ab Folge 9 die Sendezeit. Hier erfährst du, wann und wo du die neuen Babylon Berlin-Episoden schauen kannst.



Das Erste strahlt alle 12 Folgen der 4. Staffel von Babylon Berlin innerhalb von wenigen Tagen aus



Staffel 4 besteht aus 12 Episoden. Das Erste zeigt die komplette 4. Staffel innerhalb von nur vier Tagen und das mit wechselnden Zeiten. Zunächst zeigte der Sender Vierer-Blöcke ab 20:15 Uhr. Dienstag und Mittwoch laufen die verbleibenden Folgen jedoch zu je anderen Sendezeiten, nämlich nach dem Primetime-Film im Ersten.



Das ändert sich in der TV-Ausstrahlung: Die Sendetermine von Folge 9 bis 12 im Ersten

Folge 1, 2, 3 und 4: Sonntag, 1. Oktober, ab 20:15 Uhr



Folge 5, 6, 7, und 8: Montag, 2. Oktober, ab 20:15 Uhr

Montag, 2. Oktober, ab 20:15 Uhr Folge 9 und 10: Dienstag, 3. Oktober, ab 22:10 Uhr (nach der Ausstrahlung von Michael "Bully" Herbigs Film Ballon)

Dienstag, 3. Oktober, ab (nach der Ausstrahlung von Michael "Bully" Herbigs Film Ballon) Folge 11 und 12: Mittwoch, 4. Oktober, ab 21:45 Uhr (im Anschluss an die Ausstrahlung von Nach uns der Rest der Welt)

So kannst du alle 4 Staffeln von Babylon Berlin streamen

Die komplette 4. Staffel streamt in der ARD Mediathek. Du kannst also jetzt schon das Staffelfinale schauen, das im Fernsehen erst am Mittwochabend gezeigt wird. Falls du eine Auffrischung benötigst, kannst du die ersten drei Staffeln ebenfalls ohne weitere Kosten und ohne Account in der Mediathek streamen.



Alle vier Staffeln stehen für Abonnent:innen von WOW und Sky zum Abruf bereit.

Darum geht's in den neuen Folgen von Babylon Berlin

Staffel 4 entstand unter dem Schatten der Kontroverse um Gereon Rath-Darsteller Volker Bruch, der durch seine Nähe zu Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern und durch seine Unterstützung einer Demonstration negativ auffiel, an der Rechtsextreme teilgenommen hatten. An seiner Beteiligung bei Babylon Berlin änderte das vorerst nichts. So spielt er auch diesmal Ermittler Gereon Rath, der sich (ironischerweise) undercover in die rechtsextreme SA während der Weimarer Republik einschleust. Ein Wiedersehen mit Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) sowie sinistren Figuren wie Alfred Nyssen (Lars Eidinger) und Oberst Wendt ( Benno Fürmann) gibt es natürlich ebenfalls.