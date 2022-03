Bald bei Amazon: Erotik-Thriller mit Ben Affleck war lange im Giftschrank, jetzt gibt's den ersten langen Trailer

Ben Affleck und Bond-Star Ana de Armas treffen bald bei Amazon Prime in einem Erotik-Thriller aufeinander. Das wird gut, glaubt uns. Hier könnt ihr den Trailer sehen.

Es kommt zusammen, was schon immer zusammen gehörte: Ex-Batman Ben Affleck, Bond- und Shooting-Star Ana de Armas, ein vollkommen egaler Plot und der Regisseur von Erotik-Thriller-Reißern wie Untreu, Adrian Lyne. Warum Disney den verruchten Thriller Deep Water so lange im Giftschrank verriegelte, weiß nur Gott.

Und wir in 11 Tagen, denn Deep Water erscheint am 18. März 2022 bei Amazon Prime. Mehr Hintergründe zu Deep Water und seiner chaotische Geschichte lest ihr hier. Jetzt könnt ihr erstmal den langen Trailer schauen.

Schaut den heißen Trailer zu Deep Water mit Ben Affleck und Ana de Armas

Deep Water Trailer 1 (English) HD

Bald bei Amazon: Darum geht es in Deep Water mit Ben Affleck

Die Liebe innerhalb ihrer Beziehung ist fast komplett verflogen: Vic Van Allen (Ben Affleck) will die Scheidung dennoch vermeiden und so gibt er seiner jungen Frau Melinda (Ana de Armas) seinen Segen, sich mit einer Vielzahl von Affären auch außerhalb der Ehe zu vergnügen. Einzige Bedingung ist, dass sie die Familie nicht verlässt.

Doch es ist ein gefährliches Duell, was das Ehepaar in der Kleinstadt Little Wesley da miteinander ausfechtet. Im Zuge ihrer kleinen Psychospielchen beginnen Menschen um sie herum zu Schaden kommen. Insbesondere einer von Melindas Ex-Liebhabern hat es Vic angetan. Doch nach dem Verschwinden ebendieses Geliebten, fällt der Verdacht natürlich als erstes auf Vic.

Literaturverfilmung: Weitere Infos zu Deep Water

Deep Water ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Patricia Highsmith, den die renommierte amerikanische Thriller-Autorin 1957 herausgebracht hatte. Im Deutschen trägt das Buch den Titel Tiefe Wasser.

Ursprünglich hatte Deep Water hierzulande mit dem Namen Tiefe Wasser ins Kino kommen sollen. Der für 2020 geplante Start des Films, den Disney mit der Fox-Übernahme in den eigenen Katalog übernommen hatte, verzögerte sich jedoch immer wieder nach hinten. Anfang 2022 erhielt der Erotik-Thriller schließlich eine Auswertung beim amerikanischen Sender Hulu und wurde in Deutschland und international über Amazon Prime veröffentlicht.

Nach langer Pause ist Deep Water für Regisseur Adrian Lyne der erste Film, den er seit seinem Erotikthriller Untreu aus dem Jahr 2002 drehte. Die Dreharbeiten fanden schon im November 2019 in New Orleans statt.

Deep Water erscheint am 18. März 2022 bei Amazon Prime



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.