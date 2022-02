Bald bei Amazon Prime: Eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre geht weiter

Fast zwei Jahre nach Staffel 1 kehrt in Kürze ein wahres Sci-Fi-Juwel zurück. Upload hat von Amazon Prime eine 2. Staffel bekommen. Seht hier den Trailer.

Wie würde es aussehen, wenn das Jenseits genauso durchkapitalisiert wäre wie das Internet? Upload ist eine Mischung aus dem tragischen Witz von The Good Place und der düstersten Black Mirror-Folge. Im ersten Pandemie-Jahr 2020 erschien Staffel 1 der Science-Fiction-Serie bei Amazon Prime und schaffte es auf Platz 17 der besten Serien des Jahres. Warum Upload erschreckendste Sci-Fi-Serie des Jahres war, haben wir hier erklärt.

Jetzt, 22 Monate nach Staffel 1, geht der Geheimtipp bei Amazon Prime mit Staffel 2 weiter .* Hier könnt ihr den Trailer sehen.

Richtig gute Sci-Fi-Serie: Schaut den Trailer zu Upload Staffel 2

Upload - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Hier ist der Trailer zu Upload Staffel 1, falls ihr zum ersten Mal von der Serie hört

Upload - S01 Trailer (English) HD

Bald wieder bei Amazon Prime: Darum geht es in Upload

Wann kommt Upload Staffel 2 zu Amazon Prime?

Wer will, kann sich in Upload nach dem Tod digitalisieren und "hochladen" lassen. Verschiedene Firmen bieten Modelle einesan. Nathan ( Robbie Amell ) stirbt an einem mysteriösen Unfall und "lebt" fortan in derHier trifft er auf die lebende Kundendienst-Mitarbeiterin Nora ( Andy Allo , die in der Drehpause den Mount Everest raufgeklettert ist), die seinen Eintritt in die Nachwelt begleitet, ein bisschen wie eine Anästhesistin. Lest hier nach, welche Fragen in Staffel 2 geklärt werden müssen.

Am 11. März 2022 kommt die erste Folge Upload zu Amazon Prime.

