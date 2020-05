Upload bei Amazon: Diese wichtigen Fragen muss Staffel 2 beantworten

Amazon Prime Video hat mit Upload eine wahnwitzige Sci-Fi-Comedy im Angebot. Aber wird es eine 2. Staffel geben? Und wann könnte diese starten? Wir haben alle Infos für euch.

Das Sci-Fi-Portfolio von Amazon Prime Video wächst unermüdlich weiter. Statt düsterer Dystopie oder epischer Weltraumschlachten gibt es in Upload, der neuen Comedy vom The Office-Creator Greg Daniels, enorm viel zu lachen. Denn Upload ist ein wahnwitziger Trip ins digitale Jenseits mit unglaublich viel Ideenreichtum und Kreativität.

Die Upload-Liebesgeschichte des verstorbenen Programmierers Nathan Brown (Robbie Amell) und seines Kundendienst-Engels Nora (Andy Allo) kommt in Staffel 1 leider zu keinem richtigen Abschluss. Nach dem niederschmetternden Finale lässt sich klar sagen: Wir brauchen eine 2. Staffel!

Kommt eine 2. Staffel von Upload bei Amazon Prime Video?

Bisher hat Amazon Prime Video noch keine weitere Staffel von Upload in Auftrag gegeben. Hier wird Amazon wohl erst in den kommenden Wochen oder Monaten eine Entscheidung treffen und zuerst die Abrufzahlen der Serie beobachten.

Von der Beendigung der Dreharbeiten bis hin zur Veröffentlichung der 1. Staffel brauchte es ein ganzes Jahr, nicht unüblich für eine Serie mit so vielen Computereffekten. Daher können wir mit Staffel 2 wohl auch nicht vor 2022 rechnen.

Aber wir haben für euch bereits den perfekten Serien-Tipp für die Wartezeit. Denn Upload-Schöpfer Greg Daniels (The Office, Park & Recreation) hat mit Space Force schon die nächste Comedy-Serie in der Pipeline. Diese startet am 29. Mai 2020 auf Netflix.

Upload bei Amazon: Diese Fragen muss Staffel 2 beantworten

Achtung, Spoiler zu Upload: Dank des Horizen-Updates für Lake View kehren im Finale Nathans gelöschte Erinnerungen zurück. Am Ende war er es, der seinen Partner Jamie verraten hat und den Code seines kostenlosen Jenseits-Programms an Ingrids Vater verkaufte. Allerdings erfahren wir, dass Kannerman gar nicht die Ressourcen hat, die die Vertuschung von Nathans Tod möglich machten.

© Amazon Prime Video Upload: Wir brauchen mehr vom AI Guy

In Staffel 2 muss nun erforscht werden, welcher mächtige Gegenspieler wirklich hinter dem Mord an Nathan steckt und nun auch Nora ins Visier genommen hat. Die Verschwörung ist also noch nicht zu Ende. Vielleicht ist es am Ende sogar die Firma Horizen selbst gewesen, die ihre Monopolstellung als Anbieter für ein Luxus-Jenseits beibehalten will.

Die größte Frage, die Fans nun plagt, ist allerdings: Wie geht es nun für Nora und Nathan weiter? Denn im Finale der 1. Staffel gestand Nora ihre Liebe. Das hat Nathan leider nicht mehr mitbekommen, da sein mickriges Datenvolumen von 2GB bereits aufgebraucht war. Dieses Ende könnte kaum niederschmetternder für eine Comedyserie sein.

Streaming-Tipp: Sci-Fi-Serie bei Amazon Prime: Tales from the Loop ist einzigartig

Statt eines Happy Ends zwischen den beiden ist er nun mit seiner Ex Ingrid im virtuellen Himmel gefangen, die sich schließlich auch uploaden ließ, um für immer mit Nathan zusammen sein zu können. So schnell werden wir (und auch Nathan) sie wohl nicht los.

Unsere drängendsten Fragen, die Upload Staffel 2 beantworten muss:

Wer hat Nathan umgebracht?

Für wen wird er sich am Ende entscheiden? Nora oder Ingrid?

Wird irgendwann der Download möglich sein und Nathan so zurück zu den Lebenden kehren?

möglich sein und Nathan so zurück zu den Lebenden kehren? Welche Auswirkungen hat das kostenlose Upload-Programm auf die Menschen?

auf die Menschen? Werden wir noch weitere Himmel-Varianten zu sehen bekommen?

zu sehen bekommen? Und wird Noras todkranker Vater den digitalen oder den "echten" Himmel wählen?

Hier könnt ihr euch den witzigen Trailer zu Upload ansehen:

