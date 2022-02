Bald bei Netflix: Ryan Reynolds reist in Sci-Fi-Abenteuer durch die Zeit und trifft 3 Marvel-Stars

Im März kommt The Adam Project zu Netflix. In dem Sci-Fi-Film reist Ryan Reynolds durch die Zeit und trifft auf sein jüngeres Ich und seinen verstorbenen Vater. Schaut euch schon mal erste Bilder an.

Nach der Zusammenarbeit zwischen Free Guy-Regisseur Shawn Levy und Schauspielstar Ryan Reynolds müssen Fans nicht mehr lange auf Nachschub des Duos warten. Netflix veröffentlicht den neuen Science-Fiction-Film The Adam Project der beiden im März für Abonnent:innen des Streamingdiensts.

In der Geschichte des Sci-Fi-Films reist Reynolds' Figur aus der Zukunft in unsere Gegenwart, wo er auch auf 3 Marvel-Stars trifft. Wir haben noch mehr Infos und erste Bilder aus dem kommenden Netflix-Projekt für euch.

Netflix' Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Reynolds klingt nicht nur nach Comedy

In der Handlung von The Adam Project reist Ryan Reynolds als Adam Reed aus der Zukunft des Jahres 2050 in die Vergangenheit zurück, um nach seiner großen Liebe zu suchen, die im Raum-Zeit-Kontinuum verloren gegangen ist. Dabei landet er im Jahr 2022, wo er auf sein jüngeres Ich (Walker Scobell) und seinen Vater trifft, der ein Jahr vor Reeds Zeitreise verstorben ist.

Hier könnt ihr euch ein paar neue Bilder aus dem Sci-Fi-Film anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn Reynolds in den letzten Jahren hauptsächlich Komödienrollen spielte, sprach er in einem neuen Vanity Fair-Interview darüber, dass The Adam Project auch ernstere und emotionalere Untertöne hat. Durch die komplizierte Vater-Sohn-Beziehung im Film wollte der Star auch die Beziehung zu seinem realen Vater aufarbeiten, der 2020 verstorben ist. Regisseur Shawn Levy beschreibt Reynolds' Charakter als vom Leben gezeichnet und zutiefst zynisch.

Der fiktive Vater wird in dem Sci-Fi-Film von Hulk-Star Mark Ruffalo aus dem MCU gespielt. In weiteren Rollen sind außerdem Guardians of the Galaxy-Darstellerin Zoe Saldana als große Liebe von Reynolds' Figur sowie Daredevil-Star Jennifer Garner in der Rolle von Adam Reeds Mutter in der Vergangenheit zu sehen.

Bei Netflix steht The Adam Project dann ab dem 11. März zum Streamen bereit.

Freut ihr euch auf The Adam Project?