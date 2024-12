Bald im Kino: Einer der besten Regisseure unserer Zeit legt 102 Jahre alten Horror-Klassiker neu auf [Anzeige]

Der deutsche Horror-Klassiker Nosferatu erschien vor über 100 Jahren. Das mit Spannung erwartete Remake kommt jetzt dank eines der größten Regietalente der Gegenwart in die Kinos.

Fast zehn Jahre ist es her, dass Robert Eggers mit seinem historischen Horror-Debüt The Witch für Furore sorgte. Es folgten das nicht minder verstörende Der Leuchtturm und seine Wikingersage The Northman – alles Filme, die in den letzten Jahren zum Pflichtprogramm für Cineast:innen zählten.

Ab dem 2. Januar 2025 lädt Eggers zu seinem vierten Meisterwerk ein, das uns erneut stilsicher das Fürchten lehren will. Vorhang auf für: Nosferatu - Der Untote.

Nosferatu im Kino: Neuauflage einer ikonischen Horror-Symphonie

1838 in Deutschland: Der frischvermählte Thomas Hutter (Nicholas Hoult) wird trotz der Proteste seiner labilen Frau Ellen (Lily-Rose Depp) nach Transsylvanien entsandt. Im Auftrag seiner Firma soll er den Immobilienkauf und Umzug des unheimlichen Grafen Orlok (Bill Skarsgård) abwickeln. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass sich Sagen, Geschichten und Aberglaube um den alten Aristokraten ranken. Handelt es sich bei Orlok tatsächlich um einen Vampir, der eine unheilvolle Verbindung zu Ellen besitzt? Der exzentrische Okkult-Experte Prof. Albin Eberhart von Franz (Willem Dafoe) wird konsultiert.

Bei F.W. Murnaus unsterblichem Stummfilmklassiker Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von 1922 handelt es sich um eine unautorisierte Verfilmung von Bram Stokers Gothic-Horror-Roman Dracula. An dieser 102 Jahre alten Umsetzung orientiert Eggers sich mit eindrucksvollen Bildern in gewohnt authentischem Setting. Nur gibt Skarsgård einen ganz anderen Vampir als seine Vorgänger Max Schreck oder Klaus Kinski zum Besten. Sein Orlok ist kein schleichendes, dünnes Gespenst, sondern eine formidable Bestie von Mann, der sich den Titel Monster wahrlich verdient.

Sympathy for the Devil: Robert Eggers ist schon lange von Nosferatu fasziniert

Für Filmemacher Robert Eggers ist Nosferatu sein bisher persönlichstes Projekt. Bereits als Kind war er vom Originalfilm fasziniert und inszenierte laut Variety schon mit 17 Jahren eine Bühnenadaption, in der er selbst zum Vampir wurde. Schaut man sich erste Reaktionen an, die den Film unter anderem als "Hypnotisierendes, makabres Meisterwerk" bezeichnen, scheint sich der unheimliche Aufwand gelohnt zu haben.

Wann und wo auch ihr in den Genuss von Nosferatu - Der Untote kommen könnt, verrät euch unser Kinofinder.

Schaut hier den Trailer zu Nosferatu - Der Untote:

Nosferatu: Der Untote - Trailer (Deutsch) HD

Weltpremiere feierte das neue Nosferatu-Remake am 2. Dezember 2024 im Berliner Zoo Palast, nur wenige Meter von der Location des Marmorsaals, wo der Originalfilm 102 Jahre zuvor uraufgeführt wurde.