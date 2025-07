Ballermann-Star kritisiert "Doppelmoral des ZDF": Jetzt äußert sich der Sender zu den Vorwürfen

Einmal im Jahr läuft der ZDF-Fernsehgarten unter dem Motto des beliebtesten deutschen Urlaubsziels: Mallorca. Ein bekannter Ballermannstar übt jetzt Kritik am ZDF-Format und wirft dem Sender Zensur vor.

Ikke Hüftgold, bürgerlich unter dem Namen Matthias Distel bekannt, hat sich seit über 15 Jahren seinen Namen als Ballermannstar und Partyschlagersänger gemacht. Zum Anlass der Mallorca-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens übte der Schlagersänger herbe Kritik am Sender und der Show.



Hüftgold kritisiert das ZDF: "Allerschlimmste ist die Zensur"

In einem Interview mit T-Online hat Hüftgold Einblicke in die Hintergründe der Mallorca-Ausgabe gegeben. So erhebt er gleich schwere Vorwürfe gegenüber dem ZDF-Fernsehgarten:



Die Sendung hat leider gar nichts mit der Realität zu tun. Den Künstlern werden die Mikrofone stumm geschaltet, die Musik kommt vom Band, aber das Allerschlimmste ist die Zensur unserer Texte.



Hüftgold war bei der diesjährigen Mallorca-Ausgabe vom 27. Juli nicht dabei. 2022 war er das letzte Mal aufgetreten und hat auch seine Gründe dafür. Die von ihm erwähnte Zensur betrifft Songs, die am Ende nicht aufgeführt werden dürfen oder "auf Druck der Redaktion umgeschrieben werden". Er meint, dass er sich "selbst betrügen" würde, wenn er "dieses Schmierentheater" mitspielen und vor allem alle seine Songs Playback performen müsse.



Schlechte Gage & Doppelmoral: Hüftgold rechnet mit Fernsehgarten ab

Doch auch über die Vergütung übt er Kritik. So gibt er im Interview zu:



Wo andere Gäste aus anderen Genres mehrere Tausend Euro bekommen, erhält ein Partyschlager-Act eine Aufwandsentschädigung von 750 Euro.

Hüftgold beschwert sich auch über An- und Abfahrt auf eigene Kosten. Vor allem in Bezug auf den Erfolg des ZDF-Fernsehgartens ist die Vergütung, nach Hüftgold, eine Frechheit. Doch auf Nachfrage gibt er schon zu, dass sich an der Mallorca-Ausgabe alles ändern müsste und rechnet ab:



Das ganze Prozedere rund um die Mallorca-Sendung ist für mich als erfolgreichster Künstler und Produzent unseres Genres eine absolute Farce. Und die Doppelmoral des ZDF widert mich an.

ZDF wehrt sich gegen Hüftgolds Kritik

Das ZDF hat sich mittlerweile nach einer dpa-Anfrage zu den Vorwürfen des Schlagersängers geäußert. Sie geben zu, dass im ZDF-Fernsehgarten vermehrt auf Playback zurückgegriffen wird. Sie nennen dazu jedoch folgenden Kontext:



Da diese aber mit einem höheren Zeit- und Probenaufwand sowie technischen Anforderungen verbunden sind, wird in der Regel auf Vollplayback zurückgegriffen. Dies entspricht mehrheitlich auch den Wünschen der Künstlerinnen und Künstler, Managements und Plattenfirmen.

Die Zensurvorwürfe weist das ZDF zurück und erklärt, dass der Sender keine Textänderungen vornehme. So antwortet das ZDF:



Textänderungen für angebotene Titel werden vom ZDF grundsätzlich nicht eingefordert. In der Vergangenheit entschied sich die Fernsehgarten-Redaktion, in Fällen, in denen es verschiedene Textvarianten von Titeln gab, für die Variante, die besser zum Format passte.

Der ZDF-Fernsehgarten kam jedoch auch ohne Schlagersänger Ikke Hüftgold aus. Mit dabei waren Mickie Krause, Oli P., Jürgen Milski und viele mehr. Die nächste Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens findet am Sonntag, den 10. August um 12:00 Uhr im ZDF statt.