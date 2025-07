Sensation bei Bares für Rares: Dieser Ring lag 46 Jahre in der Schublade – jetzt ist er ein Vermögen wert

Bei Bares für Rares kam es zu einer echten Sensation: Ein Schmuckstück lag 46 Jahre ungetragen in der Schublade, dann wird es bei der Trödelshow für eine unglaublich hohe Summe versteigert.

Horst Lichter hat bei Bares für Rares schon viele Überraschungen erlebt. Auch in der Folge vom 23. Juli kam es zu einer waschechten Sensation: Eine Frau bringt einen alten Ring mit, der fast 50 Jahre lang ungetragen in einer Schatulle lag. Dann entpuppt sich das Traumjuwel als kostbarer Schatz. Als die Händler:innen die Rarität in die Hände bekommen, steigen die Gebote in die Höhe.

Traumjuwel sorgt für Begeisterung: Dieser Mega-Klunker ist eine echte Rarität

Verkäuferin Andrea taucht bei Bares für Rares mit einem gigantischen Brillantring auf, den sie vor vielen Jahren von ihrer Großtante geschenkt bekommen hat. Leider wisse sie nur wenig über das Schmuckstück und könne auch deshalb keine Angaben zum Alter machen. Zum Glück eilt Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel zur Hilfe: Sie datiert den Ring auf die 1930er Jahre und macht somit klar – dieses Schmuckstück ist beinahe ein Jahrhundert alt.

Die Ringfassung ist aus Gold gefertigt, doch der eigentliche Star sei der gigantische Diamant in der Mitte des Schmuckstücks. Der Stein ist aufgrund des hohen Alters zwar nicht optimal geschliffen, trotzdem kann er durch Gewicht überzeugen: Der funkelnde Diamant wiegt unglaubliche 3,24 Karat. Als Horst Lichter das hört, klappt ihm prompt die Kinnlade runter. "Alter Schwede, Respekt!", so das Fazit des Kult-Moderators. Allerdings fehlt ein aktuelles Diamanten-Gutachten, was den Verkaufspreis schmälern dürfte.

Expertise übertroffen: Für so viel Geld wechselt das Schmuckstück den Besitzer

Horst Lichter möchte wissen, wie viel die Verkäuferin für ihren Schatz haben möchte. Wenig bescheiden formuliert sie ihren Wunschpreis von "15 bis 18.000 Euro." Horst Lichter entgleisen bei dieser XXL-Summe kurz die Gesichtszüge, doch Expertin Rezepa-Zabel stimmt dem Preis zu. Wenn ein Laborgutachten die Reinheit des Diamanten bestätigt, sei er durchaus so viel wert. Im jetzigen Zustand ohne Gutachten schätzt sie den Ring aber "nur" auf 12.000 bis 14.000 Euro.

Die Verkäuferin will trotz der ernüchternden Schätzung ihr Glück im Händlerraum versuchen. Ihr Ring sei einfach zu schade, um ungetragen in ihrem Schrank zu versauern: "Der lag jetzt die letzten 46 Jahre in der Schmuckschatulle. Der soll nicht nochmal 46 Jahre rumliegen."

Im Händlerraum läuft es dann aber richtig gut. Das erste Gebot fällt mit 3.000 Euro ungewöhnlich hoch aus und rasch klettern die Preise in astronomische Höhen. Besonders Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat es auf das Juwel abgesehen und fechtet ein erbittertes Duell gegen Auktionator Wolfgang Pauritsch aus. Am Ende sichert sie sich den Ring für 16.000 Euro – und liegt somit 2.000 Euro über der Expertise.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.