Barbie 2 soll in Arbeit sein: So könnte sich der oscarprämierte Milliardenerfolg wiederholen

Der Milliarden-Hit Barbie war eines der Kinophänomene 2023. Nun soll Filmemacherin Greta Gerwig eine Idee für die Fortsetzung haben.

Wenn ein Film wie Barbie um die Ecke kommt, der international sage und schreibe 1,45 Milliarden US-Dollar einnimmt (laut Box Office Mojo ), dauert es nicht lange, bis die Frage nach einem Sequel aufkommt. Filmemacherin Greta Gerwig und ihr Co-Autor Noah Baumbach knüpften diese Option aber stets an eine angemessene Idee, die für Barbie 2 hermüsse – und die könnte jetzt gefunden worden sein.

Barbie 2: Die Rückkehr ins BarbieLand ist nicht unmöglich

Warner Bros. dementiert es bisher, aber laut zwei Quellen des Hollywood Reporters soll das Barbie-Duo mit einer Idee für Barbie 2 an das Studio herangetreten sein. Der Film ist damit natürlich noch längst nicht in Produktion, aber in Anbetracht des gigantischen Erfolgs des Originalfilms von 2023 könnte es sich bei dem potenziellen Pitch um eine Milliardenidee handeln. Für das Barbie-Drehbuch gab es sogar einen Oscar.

Abgesehen von einer Idee und der Motivation der Beteiligten, müssen aber auch freigeräumte Terminkalender her. Nicht nur für Barbie-Star Margot Robbie und Ken-Darsteller Ryan Gosling, auch Filmemacherin Gerwig ist eine schwerbeschäftigte Frau. Unter anderem bringt sie für Netflix eine Neuauflage der Fantasy-Welt von Narnia auf den Weg.

Laut THR sagte die Filmemacherin auf einem WGA-Panel im Oktober 2023:

Ich stelle fest, dass immer, wenn ich Ideen zu früh mitteile, sie schlecht werden und der Film dann nicht gut wird. Ich mag es nicht, zu früh über Dinge zu reden, Sachen zu früh zu präsentieren oder Treatments zu zeigen, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie das ruinieren würde, was der Film ist.

Nur schwer zu wiederholen: Das Phänomen Barbenheimer

Barbie dreht sich um die berühmte Mattel-Spielzeugpuppe aus dem BarbieLand, die sich im Angesicht einer Existenzkrise in die reale Welt begibt, um das Mädchen zu finden, das mit ihr spielt. Gleichzeitig erfährt Ken in unserer Welt vom Patriarchat und führt die Idee der männlichen Vorherrschaft im Spielzeugland ein. Und tatsächlich musste sich die Plastikblondine das Rampenlicht im letzten Jahr mit einem Mann teilen.

Zusammen mit dem Christopher Nolan-Historienfilm Oppenheimer bildete Barbie 2023 das Kinophänomen Barbenheimer als gegensätzliches Double Feature. Pink erwies sich dabei als insgesamt erfolgreicher und wurde zum größten Jahres-Hit an den internationalen und deutschen Kinokassen.

