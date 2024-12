Netflix' erster Narnia-Film soll Fantasy-Geschichte adaptieren, die wir noch nie im Kino gesehen haben

Barbie-Regisseurin Greta Gerwig verfilmt die Narnia-Reihe für Netflix neu. Dabei soll sie sich zuerst einem Roman annehmen, der es noch nie auf die Leinwand geschafft hat.

Die klassische Fantasy-Romanreihe Die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis hat es seit ihrer Veröffentlichung in den 1950er Jahren bereits mehrfach auf TV-Bildschirme und Kinoleinwände geschafft. Ein Buch wurde dabei jedoch noch nie offiziell adaptiert: Das Wunder von Narnia, das als Prequel für die Reihe fungiert und noch vor den Ereignissen von Der König von Narnia spielt.

Greta Gerwig und Netflix könnten dies nun ändern, denn eine neue Entwicklung gibt massive Hinweise auf eine Verfilmung.

Beginnen Greta Gerwigs Narnia-Filme mit Prequel Das Wunder von Narnia? Jason Isaacs liefert Hinweise

Schauspieler Jason Isaacs, der unter anderem als Lucius Malfoy aus der Harry Potter-Reihe bekannt ist, teilte kürzlich gegenüber The Week eine Liste seiner Lieblingsbücher. Dabei nennt er auch die Narnia-Romane und stellt besonders das vergessene Prequel Das Wunder von Narnia in den Fokus ‒ und zwar aus einem Grund:

Ich habe alle Narnia-Bücher als Kind geliebt. Als Peter gesagt wird, dass er nicht mehr zurückkehren wird, verstand ich etwas Verheerendes über Sterblichkeit. Ich habe mir dieses ausgesucht, weil Greta Gerwig gerade einen Film darüber macht, den ich kaum erwarten kann.

Damit liefert Isaacs einen massiven Hinweis auf die Geschichte des ersten Narnia-Films von Greta Gerwig. Während bisher nicht bekannt war, welche von Lewis' Romanen sich Gerwig in ihrer Adaption genau vornehmen wird, wurde von vielen angenommen, dass sie eine ähnliche Richtung wie die Kinofilme einschlagen würde. Die Kino-Epen der 2000er begannen ihre Geschichte mit dem wohl bekanntesten Narnia-Buch, Der König von Narnia.

Jason Isaacs soll für Disneys 2005 erschienene Verfilmung Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia für die Rolle des Löwen Aslan vorgesprochen haben. Diese ging letztendlich jedoch an Liam Neeson. Es ist möglich, dass Isaacs und Greta Gerwig daher für ihre Neuverfilmungen in Kontakt stehen und Isaacs nun knapp 20 Jahre später doch noch die Chance erhält, Aslan im englischen Original seine Stimme zu leihen. Denn Aslan erscheint als Figur ebenfalls im Prequel.

Worum geht es in Fantasy-Prequel Das Wunder von Narnia?

Das Wunder von Narnia * ist die Vorgeschichte über die Entstehung des fantastischen Landes. Der junge Digory und seine beste Freundin Polly werden durch einen magischen Ring von Digorys Onkel Andrew in einen fantastischen Wald zwischen den Welten gezogen, von wo aus es ihnen möglich ist, verschiedene magische Welten zu besuchen.

Nachdem sie zunächst in dem antiken Land Charn landen, wo sie Bekanntschaft mit der Weißen Hexe Jadis (die uns in Der König von Narnia später noch einmal begegnet) machen, verschlägt es sie in eine wundervolle und naturbelassene Welt, in der ein gewisser Löwe (Aslan) verschiedene Tiere zu sich ruft und mit ihnen das Land Narnia gründet.

Digory wird von Aslan vor eine große Herausforderung gestellt, bevor er wieder in die Gegenwart und seine Heimat London zurückkehren kann. Dort wird er zu einem gewissen Professor heranwachsen, der viele Jahre später die Pevensie-Geschwister Peter, Susan und Lucy bei sich aufnimmt ...

Ob sich Greta Gerwig tatsächlich Das Wunder von Narnia als ersten Netflix-Film vornimmt, bleibt vorerst weiter abzuwarten. Die erste Fantasy-Verfilmung soll uns voraussichtlich Ende 2026 erreichen ‒ ob nur auf Netflix oder ebenfalls im Kino, wird aktuell noch diskutiert.

