Barbie-Regisseurin soll totgeglaubtes Fantasy-Epos für Netflix retten, aber sie hat "wiederkehrende Albträume" deswegen

Greta Gerwig setzt für Netflix gerade ein Mammut-Projekt um, das ihr offenbar schlaflose Nächte bereitet. Die Barbie-Regisseurin sieht darin allerdings kein Problem.

Nach dem Erfolg von Barbie stehen der Regisseurin Greta Gerwig alle Türen offen. Schon bevor die Spielzeug-Satire mit Margot Robbie die Welt eroberte, unterschrieb Gerwig einen Vertrag bei Netflix: Sie wird die Narnia-Bücher für den Streaming-Dienst neu verfilmen.

2018 kaufte Netflix die Rechte an der von C.S. Lewis geschaffenen Reihe, die zuvor von Disney und 20th Century Fox ins Kino gebracht wurde. Zwischen 2006 und 2010 erschienen drei Blockbuster. Die Reihe wurde aber wegen abnehmenden Erfolges unvollendet eingestellt. Jetzt folgt der Neustart unter Gerwig – und die nimmt ihre Aufgabe sehr (!) ernst.

"Es ist schwer": Greta Gerwig graut es vor dem Fantasy-Mammut-Projekt Narnia

Narnia

Beim London Film Festival sprach Gerwig von "wiederkehrenden Albträumen", die ihr der Gedanke an Narnia bescheren würde. Sie nennt den Titel nicht direkt, sondern bezieht auf "etwas, an dem sie gerade arbeitet". Aber bereits im Juli gab Gerwig an, "schreckliche Angst" vor dem Projekt zu haben.

Liegt es an der Größe des Projekts? Mindestens zwei Narnia-Filme soll Gerwig für Netflix drehen. An die Werke werden aufgrund der Bekanntheit der Bücher große Erwartungen geknüpft sein. Allerdings hat Gerwig bei Barbie hinreichend bewiesen, dass sie mit bekannten Marken umgehen kann. Außerdem interpretiert Gerwig ihr ungutes Bauchgefühl als ein "generell gutes Zeichen".

[...] Wenn ich keine Angst habe, denke ich womöglich: 'Vielleicht sollte ich das nicht tun.' Ich habe schreckliche Angst davor. Es ist außergewöhnlich. Und es ist aufregend.

Die Entwicklung der Narnia-Filme befindet sich noch in einem frühen Stadium. Vor 2025 rechnen wir nicht mit der Veröffentlichung bei Netflix.

Mehr zum Thema:

Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+,: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.