Netflix ist das Schlimmste, was der Fantasy-Neuauflage von Narnia passieren kann – und das liegt auch an The Witcher

Netflix legt die Chroniken von Narnia neu auf, doch beim Blick auf The Witcher und andere Fantasy-Originale des Streaming-Dienstes, habe ich starke Zweifel, ob das die beste Idee ist.

Bei Netflix nehmen aktuell zwei neue Narnia-Filme Gestalt an. Unter der Regie von Greta Gerwig soll der Neustart der großen Fantasy-Reihe uns die letzten Kinofilme der Chroniken von Narnia vergessen lassen. Doch während die auserwählte Barbie-Filmemacherin eine spannende Wahl ist, macht mir als Fantasy-Fan Netflix als Strippenzieher der Neuverfilmung Sorgen.

Ein Fantasy-Neustart von Narnia kommt zu Netflix – aber Vorfreude geht anders

Drei Narnia-Abenteuer von Disney lockten uns zwischen 2005 und 2010 ins Kino. Nach einem ganz ordentlichen 1. Teil, mit James McAvoy als Faun und einer eisigen Tilda Swinton, nahm die erzählerische Qualität der Reihe allerdings ab. Teil 2 verlor sich im Schlachtgetümmel und die Schiffsreise von Teil 3 versenkte C.S. Lewis' eigentlich 7 Bücher umfassende Reihe schließlich ganz.

Vor 5 Jahren sickerte dann die Planung eines Netflix-Narnia-Univerums das erste Mal durch, als der Streaming-Dienst sich die Lizenzen zur Fantasy-Verfilmung sicherte. Es dauerte allerdings bis zum November 2022, bis ein neues Lebenszeichen aus dem Wandschrank kam: Greta Gerwig sei im Gespräch, zwei Narnia-Filme für Netflix zu schreiben und zu inszenieren. Dieses Gerücht hat sich nun bestätigt . Statt Vorfreude habe ich ein mulmiges Gefühl bei der Sache, das sich mit einem Wort zusammenfassen lässt: Netflix.

Disney Prinz Kaspian von Narnia

Denn obwohl der aktuell in der Krise steckende Streaming-Dienst sich zu Beginn einen Namen durch eigene Prestige-Serien machte, ragten bislang nur wenige seiner eigenproduzierten Filme aus dem Mittelmaß heraus. Und das gilt insbesondere für das Fantasy-Genre.



Warum Netflix nicht die beste Wahl für eine große Fantasy-Reihe wie Narnia ist

Wenn wir Animationsfilme mal ausklammern, kann Netflix nur auf eine lange Liste der Enttäuschungen bei Fantasy-Filmen zurückblicken. Die letzten zwei als Netflix-Originale produzierten Vertreter des Genres, die mir einfallen, sind The School for Good and Evil und Schlummerland – und das auch nur, weil sie sich als uninspirierte, glattgebügelte Fantasy-Einträge über den Ärgernis-Faktor in meinem Gedächtnis eingenistet haben. Aber auch ein paar Jahre ältere Vertreter wie Bright werten die Statistik nicht auf.

Netflix The School for Good and Evil

Sicher, jede:r Filmemacher:in ist anders und Greta Gerwigs Regie-Handschrift könnte die Fantasy-Welt von Narnia retten. Es wurden aber auch schon andere Filmschaffende von der Marke Netflix zur Austauschbarkeit heruntergedimmt. (Ich schiele hier Richtung George Clooneys The Midnight Sky und den von Wednesday verschluckten Tim Burton.)



Beim Blick auf die Serien hat Netflix mit Fate: The Winx Saga, Cursed - Die Auserwählte, Locke & Key und Shadow and Bone mal mehr, mal weniger erinnerungswürdige Fantasy-Unterhaltung hervorgebracht. Selbst Netflix' Genre-Zugpferd The Witcher leidet in Staffel 3 unter zwei wiederkehrenden Problemen: der Unübersichtlichkeit und unterdurchschnittlichen Effekten.

Netflix The Witcher: Monster-Animations mit Luft nach oben

Genau das sind aber zwei essenzielle Punkte, die eine Narnia-Verfilmung zum Erfolg braucht. Denn wer die Reihe gelesen hat, weiß, dass Narnias Bücher-Welt kompliziert ist: Es ist ein Multiversum, das wild zwischen Welten und in der Zeit vor und zurückspringt und dabei liebgewonnene Figuren schon mal radikal fallen lässt. Wenn sich das zusätzlich in einer chaotischen Inszenierung spiegelt, wird das Interesse schnell verloren gehen.

Außerdem braucht ein Reich voller sprechender Tiere, Fabelwesen-Schlachten und majestätischer CGI-Löwen einen gewissen visuellen Anspruch, um als Epos zu überzeugen. Peinliche CGI-Monster wie in Netflix' Wednesday oder die Kreaturen, die der Witcher Geralt bekämpft, genügen diesem notwendigen Standard an animierten Fantasy-Schauwerten nicht. Disney gab das nötige Geld für seine Kinofilme aus, die teuersten Netflix-Filme hingegen waren bisher nur Agenten-Thriller wie The Gray Man und Red Notice.

Ist Netflix' Narnia zum Scheitern verurteilt?

Da wir noch ganz am Anfang von Netflix' Narnia-Verfilmung stehen, lässt sich das Endprodukt noch lange nicht absehen. Vielleicht gießt der Streamer ja das Geld abgesägter Netflix-Serien in Zukunft in die überzeugende Computeranimation großer Fantasy-Filme. Wir wissen es nicht. In den Händen eines Senders wie Game of Thrones-Mutter HBO oder sogar bei Disney+ hätte mir das weniger Sorgen bereitet.

Disney Die Chroniken von Narnia 3

Hinzu kommt, dass sich viele, ähnlich wie bei der neuen Harry Potter-Serie oder dem Twilight-Reboot, die berechtigte Frage stellen dürften, ob wir so kurz nach der letzten Verfilmung schon wieder einen Neustart brauchen. Aber vielleicht dachten sich das damals auch die Teams hinter dem Narnia-Zeichentrickfilm oder der TV-Miniserie, als die Kino-Neuauflage angekündigt wurde.



Womöglich wird Netflix uns mit Narnia am Ende alle überraschen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – insbesondere in Fantasy-Erzählungen, wo regelmäßig noch Wunder geschehen.

